Botswana: Des journalistes harcelés à l'aéroport par des agents de sécurité

communiqué de presse

Mercredi 18 avril, des journalistes et des reporters-photographes issus de plusieurs médias privés ont été harcelés et maltraités par des agents de sécurité de l'aéroport de Gaborone (capitale du Botswana). La FIJ et son affilié botswanais, le BOMAWU, condamnent cet abus de pouvoir contre les journalistes.

Mercredi 18 avril, des journalistes et des reporters-photographes issus de plusieurs médias privés ont été harcelés et maltraités par des agents de sécurité de l'aéroport de Gaborone (capitale du Botswana). La FIJ et son affilié botswanais, le BOMAWU, condamnent cet abus de pouvoir contre les journalistes.

Mercredi 18 avril, des journalistes se sont rendus à l'aéroport international de Khama à Gaborone, capitale du Botswana. Ils devaient couvrir l'arrivée de l'équipe nationale d'athlétisme qui était allée en Australie pour représenter le pays aux Jeux du Commonwealth.