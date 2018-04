Afrique: Journée mondiale du paludisme - L'Oms demande plus d'efforts aux pays

« Prêt à vaincre le paludisme », c'est sous ce thème que la communauté internationale célèbre aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre le paludisme.

Dans le message qu'elle a livrée pour l'occasion, Dr Matshidiso Moeti, directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique, a fait savoir que ce thème soulignait la nécessité d'accélérer les efforts pour venir à bout de la pandémie. « Les pays ont en effet pris l'engagement d'enrayer l'épidémie de paludisme d'ici à 2030, dans le cadre des objectifs de développement durable », a-t-elle indiqué, se félicitant à cet effet des résultats obtenus par certains pays africains.

« Les tendances mondiales montrent que le nombre estimatif de nouveaux cas de paludisme notifiés dans la région africaine a régressé de 20 % entre 2010 et 2016, alors que la mortalité liée au paludisme a baissé de 37 %. Cinq pays de la région (Éthiopie, Madagascar, Sénégal, Gambie et Zimbabwe) font partie des 16 pays au monde où la morbidité et la mortalité palustres ont diminué de plus de 20 % en 2015 et 2016. Six autres pays de la région (Afrique du Sud, Algérie, Botswana, Cap Vert, Comores et Swaziland) ont le potentiel pour éliminer le paludisme d'ici à 2020 », a-t-elle déclaré.

Toutefois, le rythme des progrès, a-t-elle, regretté, a ralenti et la situation s'est même enlisée dans certains cas, avec des lacunes importantes dans la mise en œuvre des mesures destinées à la prévention du paludisme. « Le financement international et national de la lutte contre le paludisme a aussi stagné », a déploré Dr Matshidiso Moeti.

« Nous sommes prêts à vaincre le paludisme, à condition d'accélé- rer les progrès pour parvenir à une réduction de 40 % de la morbidité et de la mortalité palustres dans le monde d'ici à 2020, en prenant pour référence les niveaux de 2015 », a-t-elle souligné.