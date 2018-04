Afrique: Mohamed Salah, un sérieux candidat au Ballon d'or

Des chiffres grandioses, peut-être un peu trop pour un homme dont l'ambition initiale était de devenir le meilleur footballeur égyptien de l'histoire. Pour la première fois depuis la couronne mondiale de George Weah en 1995, l'Afrique va peut-être décrocher un second Ballon d'Or. Version moins optimiste, pour la première fois depuis Drogba et Eto'o, elle croit à un podium.

L'égyptien enchaîne les records et les distinctions à tel point que les férus du ballon rond sur le continent le voit devenir le deuxième ballon d'or africain. Depuis Georges Weah en 1995, l'Afrique rêve d'un second ballon d'or et cela serait une juste récompense pour ce continent qui offre aux championnats européens, arabes et asiatiques des footballeurs de talent. Les amoureux du ballon rond sur le continent espèrent bien que ce rêve caressé depuis 1995 sera une réalité avec l'égyptien Mohamed Salah.

Copyright © 2018 Africa Top Sports. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.