Sénégal: Initiative alimentaire pour l'avenir - L'ambassade des USA lance la 2e phase du projet

L'Ambassade des États-Unis d'Amérique procède au lancement du Plan national Sénégal de l'Initiative alimentaire pour l'avenir Feed the Future 2018-2022 qui sera l'occasion pour lancer le premier projet sous ce plan - Feed the Future Kawolor, le jeudi 26 avril 2018, à partir de 15h30, à la Grande Salle de la Place du Souvenir Africain sur la Corniche Ouest, Dakar.

L'évènement sera co-présidé par le ministre de l'Agriculture et de l'Equipement rural, Papa Abdoulaye Seck, et l'Ambassadeur des États-Unis d'Amérique, Tulinabo Mushingi.

L'Agence des États-Unis pour le Développement International (USAID) coordonne la mise en œuvre du Plan national Feed the Future Sénégal 2018-2022. Le Sénégal fait partie des 12 pays dans le monde sélectionnés par le gouvernement des États-Unis pour cette deuxième phase de Feed the Future.

Au Sénégal, plusieurs autres agences américaines interviendront dans la réalisation du Plan notamment le département d'Agriculture des États-Unis (USDA), le Corps de la paix, le département d'Etat, la Fondation des États-Unis pour le développement en Afrique (USADF).

Ce Plan national a été élaboré en étroite collaboration avec le gouvernement du Sénégal, la société civile, le secteur privé et les partenaires techniques et financiers pour s'assurer que l'approche du gouvernement des États-Unis complète les efforts en cours.

A travers Feed the Future 2018-2022, l'objectif commun est de réduire la faim, la malnutrition et la pauvreté dans le pays ; cela à travers trois objectifs: exploiter l'agriculture pour la croissance économique, augmenter la résilience, et améliorer la nutrition.

Cette phase de l'Initiative alimentaire pour l'avenir Feed the Future sera basée sur les succès des projets antérieurs. De ce fait, Feed the Future Kawolor sera le premier projet lancé sous le Plan national Feed the Future 2018-2022. «Kawolor», qui dans la langue diola signifie «prospérité» et «productivité», se base sur les réussites de Yaajeende.