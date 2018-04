Madagascar: Wednesday Morning Group - Don d'équipements de nettoyage au Fokontany d'Ankorondrano

Sept charrettes et autant de pelles et de râteaux, ainsi que des vêtements de travail ont été remis, hier, au fokontany Ankorondrano Andranomahery par l'association de femmes Wednesday Morning Group.

Il s'agit de l'un des volets de son projet pilote pour le mandat 2016-2018, comprenant trois volets principaux, à savoir, l'éducation, l'hygiène et santé, et l'environnement. Ce fokontany d'Ankorondrano Andranomahery, choisi comme site pilote pour ce projet, a ainsi bénéficié de ces équipements de nettoyage et de ramassage d'ordures ménagères destinées à fabriquer du compost. Action menée en collaboration avec l'ONG Talenta Dimy qui sensibilise la population à la propreté et à la préservation de l'environnement, en recyclant les ordures ménagères en compost.

Le volet hygiène et santé du projet, toujours avec Talenta Dimy, a déjà permis de soutenir le fokontany en matière d'hygiène, d'éducation nutritionnelle et de gestion des ordures, tandis que dans le volet éducation, les salles de classe et le réfectoire de l'école primaire publique (EPP) du fokontany, comptant près de 700 élèves, ont été réhabilités.

Hier, en marge de la cérémonie de remise des équipements de nettoyage et de ramassage d'ordures, des T-shirts ont été distribués aux élèves dans un objectif de sensibilisation à la propreté. Ils les porteront lors des levées de drapeau et aux occasions exceptionnelles de l'école.