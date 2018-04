Madagascar: Régime HVM - Importation de munitions ?

De source informée, le régime HVM aurait décidé d'importer des munitions en Afrique du Sud.

C'est ce qui aurait été décidé à l'issue d'une réunion qui s'est tenue au Palais de Mahazoarivo samedi dernier. Une réunion dirigée par le Premier ministre Mahafaly Solonandrasana Olivier, et à laquelle on a vu la participation de tous les ministres responsables de la Sécurité, à savoir le ministre de la Défense nationale, le ministre de la Sécurité intérieure, le Secrétaire d'Etat à la Gendarmerie et la ministre de la Justice. Notre source a également laissé entendre la présence à cette rencontre du ministre de la Communication et des Relations avec les Institutions.

D'après les informations, le gouvernement envisage de commander des munitions et des matériels nécessaires au maintien de l'ordre, tels que des grenades lacrymogènes et des munitions en caoutchouc, et de la protection pour les éléments sur le terrain. Si cette information se confirme, le régime envisage donc de revenir à la charge pour mater les manifestations de l'opposition. Les forces de l'ordre auraient donc opté pour un simple repli stratégique.