Madagascar: Amour'rire en voyage - Cap sur Diégo !

Avec leur nouveau spectacle, Goth et Francis ont fait sensation depuis le mois de février, au Palais des sports, à Antsirabe et à Tamatave. Ils espèrent continuer sur la même lancée et avoir autant de succès à Diégo.

Créer un concept et le faire tourner dans tout Madagascar, c'est possible. Enfin, si on s'appelle Goth et Francis Turbo. Avec son humour décalé, souvent salé et ses tenues de scène hors du commun, Francis Turbo a marqué les esprits et le paysage humoristique de son empreinte. Jamais à court d'idées et toujours dans l'air du temps, il concocte des sketches, des monologues tout aussi drôles que réalistes, dans lesquels chacun se reconnaît, les couples surtout. Aimant se glisser dans la peau d'autres personnages et friand de spectacle absolument et politiquement incorrect, avec des gags en rafales, en rapport avec les actualités brûlantes, Goth a lui aussi réussi à imposer sa signature. Connus comme étant les plus grandes figures du milieu humoristique malgache, ces deux comédiens, pour la première fois de leur carrière, ont eu la bonne idée de créer un spectacle qui les mettrait tous les deux à l'affiche. Un concept avec lequel ils se partageraient la scène, et qu'ils présenteraient dans les quatre coins de Madagascar.

Succès. En début d'année, ils ont donc travaillé sur le projet. Chacun a préparé et travaillé ses textes et sa représentation, chacun de son côté et, collaboré ensemble sur une partie du spectacle qui a d'ailleurs ravi le public tananarivien. Un succès qu'ils ont voulu présenter à leurs inconditionnels dans la Ville d'Eaux. Et bien sûr, le succès, cette fois encore était au rendez-vous. Ne voulant pas s'arrêter en si bon chemin, Goth et Francis, avec LH Pro, ont continué leur petit bonhomme de chemin. Dernièrement, ils se sont produits au Foyer social Canada Tamatave. « Amour'rire » est là encore, accueilli avec le même engouement et le même accueil. Le 1er mai, le duo compte refaire le même exploit qu'à Tana, Tamatave et Antsirabe, avec le même spectacle.