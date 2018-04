Madagascar: Football / Cosafa Cup - Cinq expatriés dans le groupe !

Le vent du changement est en train de prendre forme au sein de la Fédération Malgache de Football qui entend profiter de ce tournoi du Cosafa du 27 mai au 9 juin, pour mettre en place un groupe assez solide sinon rendu comme tel par l'implication volontaire de cinq expatriés.

« Si l'organisation de ce tournoi du Cosafa est destiné à préparer la relève pour les pays membres, pourquoi ne pas en profiter pour tester cet amalgame souhaité par tous, avec moitié expatriés et moitié locaux ». Cette phrase est du président de la FMF, Doda Andriamiasasoa pour qui, le vin importe peu pour qu'il y ait l'ivresse ou plutôt le résultat.

Les Réunionnais absents. Et c'est bien parce que Faneva Ima Andriatsima, Bapasy Randrianantenaina, Zotsara Randriambololona, Carolus Andriamahitsinoro et Marco Ilaimaharitra ont accepté de bonne grâce de se libérer par rapport à leur club que le staff a établi sa liste en conséquence.

A ces expatriés qui débarquent le 18 mai à Tana avant d'aller en Afrique du Sud, s'ajoutent 20 autres locaux, puisque contre toute attente, les Réunionnais incluant Ando Manoelantsoa et Gladison Henri Charles ne sont pas, pour l'instant, disponibles.

Les hommes en forme du moment reconnaît le DTN Debon Jean François qui a réuni le staff technique conduit par le head coach Francklin Andriamanarivo avec son adjoint Mamisoa Razafindrakoto, le préparateur physique Dama, l'entraîneur des gardiens Lova, le kiné Kasy et le Dr Tsiory.

De nouveaux joueurs. Un plateau exceptionnel qui a œuvré ensemble pour sélectionner 20 joueurs et donner une composition assez équilibrée avec l'arrivée de nouveaux joueurs, dont on attend beaucoup pour ne citer que le Majungais Théodin, peu à son aise lors du dernier match contre les Ghanéens dans une défense à trois mais aussi l'attaquant d'Elgeco Plus Safidy sans oublier le géant de l'Ajesaia répondant au nom de Lakrisy. Une liste qui sort ainsi de l'ordinaire. Jugez-en plutôt :

Gardiens : Leda (CNaPS), Joma (JET Mada) et Ando (Elgeco Plus)

Défenseurs : Ando, Toby et Ronald (CNaPS), Mario et Théodin (Fosa Juniors), Johnny (Elgeco Plus)

Milieux : Lolody, Dax et Baggio (Fosa Juniors), Mika, Lalaina et Bourahim (CNaPS), Tsiry (JET Mada), Angelo (AS Adema)

Attaquants : Safidy (Elgeco Plus), Rojo et Lakrisy (Ajesaia), Jean Yves (Fosa Juniors).