Ile Maurice: Affaire Rosun - le Muvman Liberasyon Fam demande la révocation de Philippe Hao Thyn Voon

Pour le MLF, c'est «inacceptable» que le président du COM ait évoqué sa «longue amitié» avec Kaysee Teeroovengadum pour tenter de le disculper. En l'effet, lors de sa conférence de presse, vendredi 20 avril, Philippe Hao Thyn Voon a admis qu'il est très proche de Kaysee Teeroovengadum et qu'il était difficile pour lui d'imaginer qu'il soit coupable de ce dont l'accuse Jessika Rosun.

Dans un communiqué, ce mercredi 25 avril, le MLF demande la révocation de Philippe Hao Thyn Voon. Linday Collen dénonce la «tentative de cover-up» dont se serait rendu coupable le président du COM. Et condamne sa déclaration à l'effet que cette affaire n'aurait pas dû être rendue publique. Supposément parce qu'«il y allait de l'honneur de Maurice».

Il y a suffisamment d'éléments pour qu'il soit «révoqué immédiatement». Le Muvman Liberasyon Fam (MLF) ne digère pas les propos proférés par Philippe Hao Thyn Voon, président du Comité olympique mauricien (COM), face à la presse vendredi 20 avril. Il commentait alors les accusations d'attouchements et de harcèlement portées par l'athlète Jessika Rosun contre Kaysee Teeroovengadum.

