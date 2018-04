Ile Maurice: Affaire Quantum Global - Jean-Claude Bastos brandit la menace d'un arbitrage international

Six mois. C'est le délai qu'accorde Quatum Global au gouvernement mauricien. Si dans ce laps de temps, le groupe n'est toujours pas autorisé à opérer normalement, il compte solliciter un arbitrage international. C'est ce qui ressort d'un communiqué, ce mercredi 25 avril.

«Nous avons notifié officiellement le gouvernement de notre intention de recourir à un arbitrage international», explique Jean-Claude Bastos de Morais, fondateur et Chief Executive Officer de Quatum Global. Et de faire ressortir que la juridiction suisse, avec qui Maurice a signé un traité bilatéral d'investissement, sera sollicitée.

Quantum Global déplore le gel de ses 91 comptes bancaires ainsi que de ses sept fonds d'investissement. Décision intervenue après des demandes en ce sens de la Financial Intelligence Unit (FIU) et de la Financial Services Commission.

Ce mercredi, Quantum Global a fait une demande en Cour afin de pouvoir utiliser l'argent dans les comptes qui ont été gelés pour payer les salaires de ses employés et régler d'autres frais légaux. Une motion à laquelle la FIU a toutefois objecté. De fait, l'audience a été renvoyée au 11 mai pour entendre les deux parties.

«The delay in releasing funds to pay salaries and legal costs causes further financial damage to Quantum Global and in particular, causes further hardship for our employees, and indirectly the thousands of hard working families who work for our portfolio companies in Angola and Africa», indique Jean-Claude Bastos dans le communiqué.

