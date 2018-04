Burkina Faso: Première session extraordinaire du Conseil supérieur de la Magistrature

Ce mercredi matin 25 avril s'ouvre à Paris « No Money For Terror », pas d'argent pour le terrorisme.… Plus »

L'absence de dispositif sécuritaire idoine a conduit le personnel en fonction dans ce tribunal a quitté ladite localité. Le Conseil a déploré la situation et a suggéré que des démarches soient entreprises auprès du Président du Faso, garant de l'indépendance du Pouvoir Judiciaire, pour une recherche de solutions au problème sécuritaire du palais et trouver des réponses aux multiples conséquences que cette fermeture pourra engendrer.

Ces canevas type, adoptés par la plénière après amendements serviront désormais pour les appels à candidatures aux postes de chefs de juridictions et de parquets et de conseillers dans les hautes juridictions.

Sur le premier point de l'ordre du jour, le Conseil a proposé deux thèmes qui seront transmis au garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire et a désigné des rapporteurs.Sur le deuxième point, les canevas-types des appels à candidatures, au nombre de trente (30), élaborés et validés au cours de l'atelier tenu à Bobo-Dioulasso, du 20 au 24 novembre 2017 ont été soumis à la plénière pour amendements et adoption.

