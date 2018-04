Egypte: Mohamed Sala - La reconnaissance de ses pair

Où, on espère qu'il sera aussi décisif que lors de la Can Gabon 2017, où l'Egypte avait perdu en finale face au Cameroun (1-2). Sur les cinq buts inscrits, Mohamed Salah avait marqué deux et était l'auteur de deux passes décisives. Gageons qu'au pays des Tsars, il fera beaucoup mieux pour permettre à l'Egypte, pourquoi pas, d'être la première nation du continent à atteindre l'étape des demi-finales d'une coupe du monde.

Plus sous les projecteurs que jamais, toutes les performances aussi bien collectives qu'individuelles du joueur seront désormais passées au peigne fin. D'abord en Ligue des champions, ensuite en cette fin de saison en Premier League et enfin à l'imminente Coupe du monde de football en Russie.

« Salah a rendu l'Afrique très fière. Cette consécration de Joueur de l'Année démontre une fois encore que les Africains ont le niveau pour figurer parmi les meilleurs joueurs du monde. Son engagement inégalé envers son club et son pays fait de lui un modèle pour les jeunes à travers le continent et au-delà. Nous lui souhaitons le meilleur dans ses futures entreprises », a déclaré le Président Ahmad sur cafonline.com.

