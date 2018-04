Gabon: Journée nationale - Rencontre entre femmes musulmanes et SGA /PDG

La Secrétaire Générale Adjoint en charge des femmes du Parti Démocratique Gabonais(PDG) a profité de la célébration de la journée nationale de la Femme en différée, ce mardi 24 avril au quartier Mindoubé, dans le 5ème arrondissement de Libreville, pour échanger avec l'Association des femmes musulmanes de l'Ogooué-Ivindo.

Ces femmes musulmanes résident à Libreville et leur association est dénommée Fari Wata G6. L'objectif est de voir comment elles doivent s'impliquer aux activités de l'Union des Femmes du Parti Démocratique Gabonais(UFPDG) et y adhérer pleinement comme les autres gabonaises.

Créée il y a plus de dix ans dans la province de l'Ogooué-Ivindo, l'Association des femmes musulmanes, dénommée Fari Wata G6 qui est une association œuvre dans le social et l'entraide entre femme. Elle regroupe en son sein, plus 150 femmes toute gabonaises d'adoption. Selon la présidente de cette structure associative, Hawa Garba, la rencontre avec la Secrétaire Générale Adjoint du Parti Démocratique Gabonais, en charge des femmes est une opportunité pour elles. Ladite rencontre permet à chacune d'elle, de réaffirmer leur attachement au PDG. Aussi, comptent-elles désormais, participer pleinement à la vie politique du pays dont elles ont acquis la nationalité.

C'était également une occasion pour la SGA, Chantal Mebaley de leur présenter la nouvelle vision du parti en général et celle de l'UFPDG en particulier .Elle a , ensuite, procédé à la remise des fiches d'adhésion pour qu' elles soient toutes dans le fichier du parti .Ces femmes musulmanes ressortissantes de Boué ,Mekambo, Ovan et Makokou ont donc pris l'engagement désormais de s'impliquer dans les activités du parti à travers l' UFPDG et ont tenu par la même occasion, à rendre un hommage au feu président Omar Bongo Ondimba ,par qui elles ont acquis la nationalité gabonaise.