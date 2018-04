Congo-Kinshasa/Ghana: TP Mazembe - Deux ghanéens arrivent

« Le TPM est heureux d'avoir conclu un contrat de deux ans pour les deux joueurs ghanéens qui étaient à l'essai. DARMANG Prince Nana KWESHI né le 7 février 1998 (20 ans) né à Accra est un milieu offensif et Najeeb ABBAS né le 19 avril 1996 (22 ans) né aussi dans la capitale ghanéenne évolue au poste de milieu défensif, peut-on lire sur le site officiel du club. Les deux nouvelles recrues viennent étoffer l'effectif dans un secteur de jeu qui avait besoin d'un coup de pouce. Quant à leur éligibilité au niveau national et à la CAF, les inscriptions sont en voie d'être bouclées. »

Le TP Mazembe vient d'officialiser l'arrivée de deux nouveaux joueurs en provenance du Ghana. A l'essai depuis un mois, Prince Nana Kwasi Darmang (20 ans, Heart of Oak) et Najeeb Abbas (22 ans, Asante Kotoko) se sont officiellement engagés en faveur du club de Lubumbashi.

