Le conseil municipal de Djirédji et ses partenaires d'appui ont procédé avant-hier lundi au lancement d'un projet de mise en œuvre de périmètres maraîchers associés aux activités génératrices de revenus estimé à 150 millions de CFA. L'objectif est de valoriser le potentiel local à même d'installer les mécanismes de création d'entreprises agricoles. Cependant, les populations qui sont du reste très satisfaites de ce soutien, sollicitent des pouvoirs publics des infrastructures de base comme les routes, l'électricité, l'eau potable entre autres.

Ce projet de mise en œuvre de périmètres maraîchers associés aux activités génératrices de revenus est le fruit d'un partenariat dynamique entre le conseil municipal de Djirédji et ses partenaires traditionnels. Avec une ligne d'appui financier de 150 millions de francs CFA octroyé par la fondation nouvelle planète et dont la mise en œuvre est confiée à performance Afrique, 2.183 femmes et 84 hommes vont directement bénéficier des réalisations agro-maraichères.

Le ministre de l'emploi, de l'insertion professionnelle et de l'intensification de la main d'œuvre qui présidait le lancement du projet est d'avis que de pareilles initiatives participent de l'amélioration du quotidien des populations. Selon Abdoulaye Diop, «il reste entendu que chaque citoyen doit pouvoir vivre dignement dans son terroir. La promotion de ces activités génératrices de revenus constitue une part importante dans la valorisation du potentiel local et donc, de lutte efficace et efficiente contre la pauvreté dans la durée. C'est aussi l'expression d'un savoir-faire non négligeable dans le contexte de l'appel du Chef de l'Etat, Macky Sall à la valorisation du potentiel local».

Ibrahima Diallo, directeur de Performance Afrique rassure que les investissements en cours feront que la commune de Djirédji pourra bientôt vivre à partir des entreprises agricoles. Quant à El Hadji Mamadou Lamine Diawara, maire de Djirédji, il atteste de la valeur ajoutée de ce partenariat dans l'émergence de sa cité. «Depuis notre installation à la tête de cette collectivité locale, Nouvelle Planète et Performance Afrique n'ont jamais cessé d'investir ici. Ils ont fait de nombreuses réalisations dans plusieurs domaines notamment l'éducation, la santé, l'agriculture et les activités génératrices de revenus. Nous sommes très satisfaits et très fiers d'eux», soutient-il.

Sentiments partagés par Souleymane Camara, le fils du chef de village de Sindina, qui a parlé à son nom ainsi que Dioukou Keïta au nom des femmes bénéficiaires.

Le programme des domaines agricoles communautaires (PRODAC) s'engage dans le même temps à les accompagner dans la mise en œuvre. A Djirédji tout comme à Singhère Boudié où ils ont procédé à la réception des clés du logement de la sage-femme, les populations ont sollicité la construction de la boucle du Boudié, l'électrification, l'accès à l'eau, à la téléphonie mobile, entre autres.