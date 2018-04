Au dixième jour du procès des présumés terroristes dont Imam Alioune Badara Ndao et ses 29 co-inculpés pour apologie du terrorisme, Ibrahima Ndiaye était le premier prévenu à comparaitre hier, mardi 24 avril. A la barre de la Chambre criminelle spéciale du Tribunal de grande instance (Tgi) hors classe de Dakar, l'accusé qui a eu des relations avec certains de ses co-inculpés, dont Mouhamed Ndiaye qui a été au Nigéria, a nié les déclarations selon lesquelles il voulait rejoindre les rangs des djihadistes.

C'est l'accusé Ibrahima Ndiaye qui était à la barre de la Chambre criminelle spéciale du Tribunal de grande instance (Tgi) hors classe de Dakar hier, mardi 24 avril, au dixième jour du procès d'Imam Aliou Ndao (Alioune Badara Ndao) et co-accusés pour apologie du terrorisme. Né le 8 janvier 1977 à Pikine, marié à deux épouses et père de 8 enfants, Ibrahima Ndiaye a été arrêté en Mauritanie avant d'être transféré à Dakar en 2016. Au cours de l'audition, le prévenu est revenu sur ses relations avec l'un de ses co-accusés, Mouhamed Ndiaye, qu'il a connu par le biais d'un ami du nom de Moussa Mbaye en 2014. Maçon de profession et habitant à Lac Rose, Ibrahima Ndiaye a rencontré à trois ou quatre fois Mouhamed Ndiaye. Selon ses dires, la première rencontre s'est passée chez lui et ils ont discuté sur ses relations avec son épouse mauritanienne. A l'en croire, deux jours après, son voisin du nom d'Ousseynou Sy l'a déconseillé de fréquenter Mohamed Ndiaye. Pour cause, «il revenait du djihad et que lui-même était obligé de déménager». Ce qui a obligé Ibrahima Ndiaye à demander à Mouhamed Ndiaye s'il avait voyagé, lors de leur deuxième rencontre. Et ce dernier a répondu par l'affirmative. Toutefois, il a tenu à préciser que son co-accusé lui a dit qu'il était parti au Nigéria, non pas pour faire le djihad, mais pour des études religieuses. Avant de lui faire savoir qu'Assane Diène, Zéid Ba et Abdoulaye Dièye sont morts en Libye.

LE JOUR DU BAPTEME DE MON FILS MOUHAMED NDIAYE M'A DIT...

En effet, Ibrahima Ndiaye a rencontré pour une troisième fois Mouhamed Ndiaye le jour du baptême de son fils. «Ce jour, il m'a dit qu'il a échangé avec des gens qui sont en Libye, dont Moustapha Diop, et il m'a confirmé que Lamine Ndiaye, un ami, est en Libye», a dit le prévenu. Et de poursuivre: «il m'a demandé si je veux parler avec Lamine Ndiaye, j'ai dit oui. Et il m'a dit: «ce n'est possible que par télé- gramme». Mais, finalement, il n'y avait pas de connexion». Poursuivant son propos, Ibrahima Ndiaye a fait savoir que Mouhamed Ndiaye lui a montré une image (contenant) des gens encagoulés tout en réfutant les propos du président de la Chambre criminelle spéciale, Samba Kane, qui lui rappelait des vidéos où il regardait des combattants en Libye tenant des armes à la main, le jour du baptême de son fils. Il a aussi dé- menti les déclarations faites par Mouhamed Ndiaye selon lesquelles Moustapha Diop devrait lui donner 200 mille F Cfa pour aller en Libye mais qu'avec son arrestation, ce dernier n'a pas pu lui remettre l'argent. Non sans aussi démentir le fait qu'il voulait rejoindre les rangs des djihadistes. Revenant sur ses connaissances avec Massamba Mbaye, qui est un voisin à lui et imam au Lac Rose, il a fait savoir qu'à la fin celui-ci n'était plus imam au Lac Rose. Pour cause, relève le prévenu, «il y avait une différence entre sa croyance et celle des autres; il croyait que les gens ne jugeaient pas sur la base de la charia au Sé- négal». Parlant des évènements de Diourbel où la mosquée de l'imam Abdou Karim Ndour avait été incendiée à cause de ses prêches «radicales», le prévenu soutient ne pas être au courant lorsque ses frères sunnites faisaient le déplacement pour aller soutenir leur frère.

LA CRISE CENTRAFRICAINE, LE DECLIC

Lors de l'interrogatoire, le suspect a aussi fait savoir que lorsque Mouhamed Ndiaye lui a fait part de son intention de retourner chez les djihadistes, il l'a déconseillé de partir. «Il m'a dit qu'il a entendu qu'au Sénégal, on emprisonne les gens, il faut qu'il fuit. Je lui ai dit qu'au Sénégal, on n'emprisonne pas les gens volontairement car c'est un pays de démocratie. Et il m'a dit qu'un homme a été arrêté à Rosso», dixit Ibrahima Ndiaye. Le prévenu confirme connaître Omar Keita, Decol Ndiaye, contrairement à Makhtar Diokhané qu'il ne connaît pas. Quant à Imam Aliou Ndao, leur dernière rencontre remonte à 2004, sinon c'est à la prison qu'ils se sont vus. A la barre, l'accusé a également contesté les propos, rappelés par le procureur Aly Ciré Ndiaye, selon lesquels il avait soutenu que «le déclic est venu de la crise centrafricaine. Un jour j'ai suivi un centrafricain dont le fils a été tué qui disait que les militaires français avaient désarmé les musulmans, les laissant se faire abattre par les catholiques, avant de les manger cuits», donnait-il comme motif de son souhait de partir.

PROCES POUR APOLOGIE DU TERRORISME Pape Kibily Coulibaly refuse la paternité des déclarations faites devant les enquêteurs

Comme son co-accusé Ibrahima Ndiaye, Papa Kibily Coulibaly n'a pas reconnu toutes les charges qui pèsent sur lui. Attrait devant la barre de la Chambre criminelle spéciale du Tribunal de grande instance hors classe de Dakar dans l'après-midi d'hier, mardi 24 avril, dans le cadre du procès pour apologie du terrorisme, le prévenu est resté dans une posture de dénégation durant tout l'interrogatoire.

Lors de son interrogatoire hier, mardi 24 avril, à la barre de la Chambre criminelle spéciale du Tribunal de grande instance hors classe de Dakar chargé de connaî- tre du dossier pour apologie du terrorisme, le prévenu Pape Kibily Coulibaly a nié tous les faits pour lesquels il est poursuivi.

Il a démenti presque toutes les déclarations faites devant les enquêteurs et qui lui ont été rappelées par le président de la Chambre criminelle spé- ciale, Samba Kane, et le procureur Aly Ciré Ndiaye. Né en 1993 à Dakar et élève en classe de Terminale, série S2, Pape Kibily Coulibaly a été arrêté en 2016, à deux semaines du Baccalauréat, après avoir fait un concours d'entrée à l'Ecole Supérieure polytechnique (ESP). Le prévenu a, en effet, fait savoir qu'il n'est affilié à aucune association religieuse. Interrogé sur ses rapports avec son co-accusé Lamine Coulibaly, il répond que c'est son cousin et qu'il était parti poursuivre ses études au Niger.

A la barre, il a contesté les propos de celui-ci, lors de l'enquête, déclarant qu'«après avoir effectué le voyage retour du Nigéria, j'ai eu à parler avec Pape Kibily Coulibaly pour lui dire de poursuivre leurs études et de ne plus envisager le voyage». Parlant de son grand frère Cheikh Abdallah Coulibaly, il dira que celui-ci, lors de son départ, leur avait dit qu'il allait en Turquie poursuivre ses études, alors qu'il était inscrit en 3e année à la Faculté de médecine de l'UCAD. Pape Kibily Coulibaly dé- ment également toute intension de vouloir partir au Nigéria, encore moins en Libye, avant de déclarer que personne ne l'a jamais incité à aller faire le djihad. Sur ce, le président Samba Kane lui rappelle ses propos devant les enquêteurs selon qui il disait: «j'ai été endoctriné par Cheikh Abdallah Coulibaly, incitant tout le monde à faire le djihad». Mais il a réfuté toutes ces allégations, même s'il a confirmé que «son grand frère, depuis son dé- part, a coupé toutes ses nouvelles avec la famille depuis 2014». L'accusé n'a non plus reconnu ses dé- clarations devant le juge d'instruction: «mon frère, avant de quitter le Sénégal, était membre actif de la Jama'atoul Ibadou Rahman de l'UCAD et il faisait des prêches à caractère djihadiste».

Quant à ses relations avec un autre co-accusé, Pape Kibily Coulibaly dira qu'ils ont grandi ensemble dans le même quartier. Interpellé sur des informations sur les téléphones portables saisis chez lui, lors de la perquisition, le prévenu conteste avoir regardé des sites djihadistes. Mais il revient également sur ses propos tenus en face du magistrat instructeur devant qui il disait qu'il regardait des sites, juste par curiosité et pour en savoir plus pour sa culture générale. Il a aussi nié le dispositif de sécurité trouvé dans son téléphone qui empêchait le traçage des appels entrants et sortants. Sur ce, le procureur Aly Ciré Ndiaye lui fait savoir qu'il a été constaté que sur ledit téléphone qui a eu à supporter une puce de l'opérateur de téléphonie mobile Expresso, il avait reçu un message venant d'un numéro dont l'indicatif est +08818. Et qu'après enquête, l'indicatif provenait d'un téléphone satellitaire hébergé par Global Star. A en croire le prévenu, il n'était pas le destinataire du message. Et d'ajouter que le téléphone était pour sa mère et plusieurs personnes l'utilisaient. A la question de savoir si alors le message était destiné à Cheikh Abdallah Coulibaly, il rétorque qu'il n'en sait rien du tout.