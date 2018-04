Les élèves inscrits dans les différents ordres d'enseignement de la commune de Diattacounda ont investi la route nationale N°6 reliant Ziguinchor à Tanaff hier, mardi 24 avril. Ils y ont imposé un blocus de plus de deux tours d'horloge pour faire entendre leur voix au sujet de la grève persistante de leurs professeurs. Ces potaches menacent de ré-éditer de pareilles manifestations publiques de rue aussi fréquemment que la situation restera en l'état.

C'est en effet devenu un effet de mode avec toute sa signification pédagogique sur les enseignements/apprentissages, les élèves se jettent spontanément sur la voie publique pour faire entendre leur détresse face à la grève persistante des enseignants. Ce mardi matin et durant plus de deux tours d'horloge, le trafic est resté fermé à la circulation routière sur la RN 6 reliant Ziguinchor à Kolda, via Tanaff à hauteur de Diattacounda. Des pneus ont été brûlés sur la route et des troncs d'arbre jetés dans le sens perpendiculaire du passage. Ainsi en ont voulu les élèves des différents ordres d'enseignement de Diattacounda pour exiger le retour de leurs professeurs.

Sana Badji élève en classe de Terminale explique que « cette grève de nos professeurs a trop duré et il est vraiment temps que le gouvernement et les syndicats trouvent un terrain d'entente. Nous en avons marre et nous sommes les seuls perdants dans ce bras de fer. A supposer qu'ils s'entendent après, ce sera trop tard surtout pour nous qui sommes des régions du sud où il pleut tôt et abondamment ».

Le blocus a été levé aux environs de onze heures avec les médiations du sieur Ansou Sané, un agent du Conseil sénégalais des chargeurs en mission dans la zone sud. Cependant, ces élèves se disent d'autant plus inquiets que même le réaménagement du calendrier scolaire ne milite pas en leur faveur en raison de l'hivernage très pluvieux dans la région. D'autres journées d'actions sont annoncées jusqu'à ce que le calme soit définitivement rétabli dans l'espace scolaire, ont menacé les potaches en colère.