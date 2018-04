Les détenus de la Maison d'arrêt et de correction (MAC) de Thiès ont entamé, avanthier lundi, une grève de la faim illimitée, pour déplorer leurs dures conditions de détention et le traitement inhumain qu'ils subissent chaque jour. 24 heures après la sortie médiatique de l'Association pour le soutien et la réinsertion sociale des détenus (ASRED) pour s'insurger contre les mauvais traitements de ces «prisonniers», le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Ismaïla Madior Fall a annoncé, hier mardi, la fin du mouvement d'humeur indiquant que «tout est rentré dans l'ordre».

«Tout est rentré dans l'ordre, la grève est terminée». Les détenus de la Maison d'arrêt et de correction (MAC) ont ainsi mis fin à leur mot d'ordre de grève de faim illimitée, moins de 48 heures après le déclenchement du mouvement d'humeur. Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Ismaïla Madior Fall en a fait l'annonce, hier lundi matin, indiquant que «tout est rentré dans l'ordre».

Interpellé en marge d'un atelier de validation d'un module sur le terrorisme à l'initiative du Réseau africain francophone de formation judiciaire, le ministre de la Justice, Garde des Sceaux a donné une version autre que celle d'Ibrahima Sall, président de l'Association pour le soutien et la ré- insertion sociale des détenus (ASRED) qui a fait écho des complaintes de ces détenus à travers les médias. Mieux, il a vanté les mérites de cette maison carcérale qui fait partie de celles qui respectent mieux les conditions de détention et la ration alimentaire des prisonniers. «La Maison d'arrêt et de correction de Thiès, est l'une des maisons d'arrêt qui respecte le plus le standard en matière de prison. C'est la maison d'arrêt et de correction qui respecte le plus le ratio en terme de plafond budgétaire en terme de prisonniers. C'est là où il y a le moins de détenus», justifie-t-il. Et de poursuivre, toujours, sur la grève des détenus: «ce qui c'est passé à la MAC, c'est que récemment il y a eu une opération de fouille qui a été effectuée et que l'administration pénitentiaire a nettoyé la prison, a enlevé ce qui était portable, ce qui était stupéfiant; la prison a été nettoyé et il y a certains détenus qui ont voulu observer une sorte de grève de zèle. Mais, dans l'ensemble, je pense que tout est rentré dans l'ordre, la grève est terminée», explique-t-il.

En effet, les pensionnaires de MAC de Thiès ont entamé une grève de faim illimitée lundi dernier pour dénoncer leur pire vie carcérale. Entre autres griefs qui sont à l'origine de leur courroux, il y a «le traitement excessif et amoral qui leur est infligés tous les jours, la maltraitance inouïe qu'ils subissent de la part du nouveau chef de cour de la prison en question (MAC de Thiès, ndlr), le maintien en détention des détenus acquittés après jugement devant la Chambre criminelle de Thiès, du seul fait que le procureur de la République ait fait un appel» et le fait que «les colis provenant de leurs familles au moment des visites sont maintenant très limités par le chef de la cour», renseigne le président de l'ASRED. Ibrahima Sall de continuer son listing des complaintes des détenus: «les repas copieux amenés par les familles des détenus sont détournés et utilisés au profit de certains gardes pénitentiaires qui usent de tout leur pouvoir pour abuser des détenus de la prison de Thiès, les fouilles inopinées des éléments de la Gendarmerie (détachement du Cynogroup) avec leurs chiens se font avec une cruauté excessive, violant leur intimité, leur dignité. Et, après ces fouilles, certains perdent habituellement leurs biens.

Le départ du Commandant Boubacar Diatta et son chef de cour qui les a toujours traités avec respect et amour, la situation des longues détentions préventives», ont été également relevés. Et, pour couronner le tout, les détenus grévistes avaient demandé la venue immédiate du ministre de la Justice et du Procureur de la République de la région de Thiès comme condition sine qua non pour la suspension de leur grève. Faute de quoi, ils comptaient «maintenir leur mouvement d'humeur jusqu'à l'amélioration de leurs conditions de séjour carcéral», informait le président de l'ASRED.