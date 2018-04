Madagascar: Les manifestants réclament la démission du président

A Madagascar, c'est une foule nombreuse qui est venue écouter et acclamer les députés de… Plus »

A 13h30, les députés ont franchi l'enceinte de la HCC pour y déposer leur demande de déchéance. Dix minutes plus tard, la porte-parole de la toute nouvelle alliance des Députés pour le changement ressortait avec dans ses mains un récépissé tamponné. Elle est venue pour le montrer aux journalistes et a officiellement annoncé que la requête de déchéance du président de la République avait été déposée. Le motif : il n'aurait pas respecté les délais impartis dans la Constitution pour mettre en place la Haute Cour de justice.

La place du 13-Mai, devenue désormais le bastion de l'opposition, a commencé à se remplir doucement, dès 10 heures ce mercredi 25 avril au matin. Les partisans sont venus avec des banderoles sur lesquels on pouvait lire « Rajaonarimampianina dégage », « Toi et ton gouvernement, allez-vous-en » ou encore, « Stop à la corruption ».

