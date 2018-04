Afrique: Assemblée générale d'Ecobank - Les actionnaires expriment leurs satisfactions

Ecobank Transnational Incorporated, société mère du groupe Ecobank, la première banque panafricaine implantée dans 36 pays du continent, a achevé aujourd'hui sa 30e assemblée générale ordinaire à Lomé, au Togo.

Les actionnaires ont fait part de leur satisfaction que Ecobank ait renoué avec les bénéfices pour l'exercice clos au 31 décembre 2017 et ont approuvé toutes les résolutions de l'Assemblée générale notamment la ratification de la cooptation en qualité d'administrateur de Monish Dutt de la Société financière internationale, Brian Kennedy du Groupe Nedbank et David O'Sullivan de Qatar National Bank.

Le mandat de Commissaire aux comptes attribué aux sociétés Deloitte and Touche, Nigeria, et Grant Thornton Côte d'Ivoire a été renouvelé pour une période d'un an.

Le président du Groupe Ecobank, Emmanuel Ikazoboh, a affirmé « Ecobank a renoué avec les bénéfices en 2017 alors que le renforcement des procédures de gestion du risque et de tarification permet de résoudre nos difficultés en matière de crédit. Toutes nos divisions et régions ont affiché une amélioration substantielle de leurs résultats financiers. Le Conseil d'administration estime que la banque s'appuie à présent sur des bases solides permettant une croissance durable qui créera de la valeur ajoutée pour les actionnaires ».

Quant à Ade Ayeyemi, directeur général du Groupe Ecobank, il a précisé que : « Notre stratégie de numérisation porte ses fruits rapidement ; Ecobank est sur la voie de devenir la banque numérique de choix dans les pays où elle est présente. En outre, après avoir rajusté la taille de l'entreprise et modifié des procédures importantes, Ecobank tire avantage de ses atouts en tant que première plateforme financière d'Afrique subsaharienne au profit de tous ses actionnaires. Banque solide et durable, elle promeut le développement économique et l'intégration financière à travers le continent africain».