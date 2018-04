Ile Maurice: Réforme électorale - «Espérons que Duval pose une PNQ sérieuse»

Autre sujet abordé, l'autoroute Terre-Rouge-Verdun. Le député rouge Osman Mahomed avait posé une question hier au Parlement. Pour Bobby Hurreeram, «c'est un manque d'amour-propre de la part d'Osman Mahomed». Et d'énumérer plusieurs projets, entrepris par le précédent gouvernement, qui rencontrent toujours plusieurs problèmes, dont le Bagatelle Dam, l'aéroport de Plaisance et la Ring Road.

Bobby Hurreeram, Maneesh Gobin et Zouber Joomaye étaient face à la presse, ce mercredi 25 avril. Au dire du Chief Whip, le leader de l'opposition est un «oiseau de mauvais augure». «Nous assumons nos responsabilités mais qu'il en fasse de même. Nous espérons qu'il posera une PNQ plus sérieuse sur la réforme électorale», lance-t-il.

Les Private Notice Questions (PNQ) passent et se ressemblent. Du moins pour le Chief Whip, Bobby Hurreeram. Et celle d'hier, mardi 24 avril, le conforte dans son opinion. «Je pense que je vais me répéter. Nous avons encore eu droit à une PNQ fizet.»

