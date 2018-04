Ile Maurice: Agression - Reconnus coupables, Polocco et sa sœur fixés sur leur sort le 4 mai

Le couperet est tombé, ce mercredi 25 avril, en cour intermédiaire. Patrick Steeve Serret, alias Polocco, et sa sœur, Marie Cynthia Christelle Françoise, ont été reconnus coupable par la magistrate Niroshni Ramsoondar.

Cinq charges formelles, dont agression avec préméditation, pesaient sur le premier accusé, alors que sa sœur faisait face à deux accusations. Ils connaîtront leur sentence le 4 mai.

Polocco était accusé d'avoir commis une agression avec préméditation sur Jean Claude Lindsay Eroolen et d'avoir infligé des coups à Jean Paul Désiré Prayag. Le suspect, un tailleur de 32 ans, avait détruit des vitres appartenant à Jean Paul Désiré Prayag, le 2 décembre 2012 à la rue Briqueterie, Sainte-Croix.

La magistrate a considéré la déposition de Jean Claude Lindsay Eroolen, chauffeur de taxi, qui avait été appelé à la barre pour relater ce qui s'était passé le jour de l'incident. «Mo neveu ti dir mwa enn loto in frot ek mo masinn.» Il raconte que lorsqu'il est allé s'enquérir de la situation, Polocco lui avait infligé des coups de matraque à la tête et avait également lancé des pierres sur les vitres de la boutique de son beau-frère, Jean Paul Désiré Prayag. «Je me suis refugié chez mon beau-frère», a-t-il déclaré.

Jean Paul Désiré Prayag avait, par la suite, identifié les deux accusés comme étant ceux qui avaient endommagé sa boutique. «Il y avait une dispute entre l'accusé no1 et mon beau-frère», explique-t-il. Et d'ajouter que durant l'incident, «Polocco (lui) avait infligé des coups au rein gauche à l'aide d'un morceau de bois et avait même endommagé (sa) moto. Quant à la dame, qui se trouve dans le box des accusés, c'est elle qui avait lancé des pierres sur (sa) boutique».