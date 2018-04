Afrique Centrale: Des Russes mènent une opération séduction au PK5

« Une simple prise de contact informelle pour l'instant », commente-t-on au comité, qui depuis l'échec des opérations conjointes pour mettre la main sur « Force », il y a deux semaines, a repris les discussions avec les groupes d'autodéfense et la Minusca. Des discussions qui visent à faire retomber la tension et permettre un retour de l'autorité de l'Etat au PK5.

Mais au-delà de l'action caritative, la démarche a des allures plus politiques. La délégation est conduite par un certain « Valeri ». Selon nos informations, Valeri Zakarov, nouveau conseiller-sécurité du président Touadéra.

Alors que la discrète présence de coopérants russes à Bangui depuis quelques mois occupe les conversations et suscite les spéculations, depuis quelques jours certains d'entre eux distribuent des produits de première nécessité à des chefs de quartier qui eux-mêmes ont identifié chacun une trentaine de personnes dans le besoin. Alors que la présence russe à Bangui suscite particulièrement la méfiance au Km5, cette offensive de charme a aussi des visées plus politiques.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.