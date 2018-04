Algérie: Lutte contre le financement du terrorisme - Messahel jeudi à Paris

ALGER- Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, prendra part, jeudi à Paris, à la Conférence ministérielle sur la lutte contre le financement du terrorisme, qui se tiendra sous le thème "no money for terror", indique mercredi un communiqué du ministère.

Organisée conjointement par la France et l'Organisation de Coopération et de développement économiques (OCDE), cette Conférence offrira l'occasion aux participants de "traiter de l'épineuse question du financement du terrorisme et d'examiner conjointement les mesures susceptibles de participer à l'asséchement des sources de financement de ce fléau".

"M. Messahel est invité à prendre part à cette Conférence en tant que panéliste sur la thématique - lutter contre la criminalité organisée pour assécher le financement du terrorisme-" , ajoute la même source.

Il présentera à cette occasion, "l'expérience algérienne en la matière ainsi que les enseignements tirés de la réunion organisée par l'Algérie et le Forum Global de lutte contre le Terrorisme (GCTF) sur le lien entre le crime organisé et le terrorisme, tenue à Alger le 25 octobre dernier".

La Conférence de Paris sera également une opportunité pour le ministre pour mettre en exergue les conclusions et les recommandations de la "Conférence internationale de Haut niveau sur la lutte contre le financement du terrorisme en Afrique", organisée conjointement par l'Algérie et l'Union africaine, les 9 et 10 avril 2018 à Alger, souligne le MAE.

Le ministre s'entretiendra, en marge de cette Conférence, avec plusieurs chefs de délégation des Etats participants, conclut le communiqué.