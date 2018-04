Afrique: Tour du Sénégal - Et de trois pour l'Algérien Reguigui

"Le coureur algérien, qui réalise ainsi le triplé, a devancé Jos Koop (Global Cycling Team), deuxième de l'étape pour la troisième fois consécutive et Alexis Tourtelot (Club La Défense) et Reguigui conforte sa position au classement général", rapporte le communiqué.

Il s'agit d'Alexis Tourtelot (Club La Défense), Peter Schermann (Embrace the World), "Uwiduhaye" (sélection nationale du Rwanda) et Harouna Ilboudo (équipe nationale du Burkina Faso), précise le communiqué.

"Dès le deuxième tour du circuit, on assista à une échappée de trois coureurs, composée de Salifou Yarbanga (équipe nationale du Burkina Faso), William Goodfellow (Vélo Sélect Apogée) et Léris Hennessy Moukagni (équipe nationale du Gabon)", rapporte le communiqué.

