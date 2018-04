Afrique: Exercice 2017 - Ecobank renoue avec la rentabilité...

Petit à petit, le groupe Ecobank sort la tête de l'eau. La banque panafricaine a réalisé, pour l'exercice 2017, un bénéfice de 182 millions de dollars contre une perte de 39 millions en 2016.

Le groupe Ecobank transnational incorporated (Eti) a, pour l'exercice 2017, renoué avec la rentabilité grâce à une réduction significative des provisions sur les créances douteuses notamment au Nigeria. Tenant la 30ème édition de ses assemblées générales, hier, à Lomé (Togo) où se trouve le siège, les responsables du groupe bancaire panafricain se sont réjouis des résultats avec notamment un bénéfice de 182 millions de dollars contre une perte de 39 millions de dollars en 2016.

Le bénéfice avant impôt s'est établi à 288 millions de dollars contre une perte de 131 millions en 2016. Les prêts à la clientèle ont légèrement augmenté de 9,259 milliards à 9,358 milliards. Les dépôts de la clientèle se sont également améliorés, passant de 13,497 milliards à 15,203 milliards de dollars en 2017. Le bénéfice net part du groupe a atteint 179 millions de dollars avec une rentabilité des fonds propres tangibles de 13,6 % alors que le résultat par action dilué se chiffre à 0,01 dollar.

Les provisions ont atteint 411 millions contre 864 millions en 2016 (-50 %). « Cette nette amélioration de l'exercice 2017 s'explique par une forte réduction des provisions, donc d'une plus grande rigueur dans la gestion de nos activités intégrant des procédures de gestion des risques appropriées », a déclaré le directeur général du groupe, Ade Ayeyemi. Cependant, le produit net bancaire, qui est de 1,8 milliard de dollars, a chuté de 7 % par rapport à l'exercice précédent.

Ce retour de la rentabilité s'est fait grâce à une réduction des créances douteuses notamment au Nigeria. « Nous avons beaucoup œuvré et nous poursuivons l'assainissement des créances douteuses. Nos résultats sont certes satisfaisants, mais nous prévoyons toujours des provisions et un niveau élevé de créances douteuses », a averti le président du conseil d'administration d'Eti, Emmanuel Ikazoboh.

Le ratio de créances douteuses est de 10,7 % du total des prêts bruts, « un niveau que nous considérons comme élevé », ajoute M. Ikazoboh. « Les défaillances dans le contrôle interne du risque crédit du groupe, conjuguées aux effets de la récession nigériane, ont eu un impact sur la qualité du portefeuille d'Ecobank », poursuit-il.

Le directeur général annonce un ensemble de mesures pour améliorer la qualité du portefeuille du groupe notamment une sélection dans l'octroi de prêts et une surveillance continue des créances douteuses. Les procédures d'octroi et de suivi des prêts sont désormais axées sur les recouvrements et les garanties, avec une équipe renforcée. Pour sortir la tête de l'eau, Ecobank a dû maîtriser ses charges d'exploitation, avec une baisse de 9 % (1,1 milliard de dollar) des frais de gestion, le coefficient d'exploitation passant de 62,7 % en 2016 à 61,8 % en 2017.

Pour améliorer son positionnement concurrentiel, la banque a mis à exécution sa « feuille de route pour le leadership » et s'est lancée dans une stratégie de digitalisation, ces dernières années (lire encadré). Mais Ecobank, c'est aussi un redimensionnement des activités pour limiter les structures de coûts jugées élevées.

Eti a pris des mesures draconiennes d'abord au Nigeria, plus grande filiale du groupe, en restructurant sa direction dans ce pays et en réduisant ses effectifs de 2000 collaborateurs par la fermeture de 74 agences. Un ensemble de mesures qui expliquent l'amélioration de 51 % du coefficient d'exploitation d'Ecobank Nigeria qui était de 61 % en décembre 2015, rappelle Ade Ayeyemi. « Nous sommes maintenant sur la bonne voie pour réaliser des économies annuelles de 34 millions de dollars dans la région » (Afrique de l'Ouest anglophone), a poursuivi le directeur général. Le groupe bancaire a également revu à la baisse le nombre de régions (zones géographiques) de sept à quatre.

Réaliste, M. Adeyemi déclare : « notre objectif de devenir l'un des trois meilleurs acteurs sur tous nos marchés africains a été abandonné ». Car, dit-il, ce challenge avait « involontairement, contribué aux problèmes de qualité du portefeuille auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui ».

A la place, Ecobank a adopté une « stratégie de marché adaptée aux objectifs », c'est-à-dire, renforcer ses capacités sur les marchés où la banque est dans une position dominante tels que l'Afrique de l'Ouest. En effet, cette région a tiré vers le haut le groupe en termes de résultats en contribuant au produit net bancaire 2017 de 1,8 milliard de dollars à 31 % pour le Nigeria et 27 % pour l'Uemoa tandis que l'Afrique centrale, de l'est et australe a contribué à hauteur de 22 %.

... mais pas de dividendes

Ecobank a décidé, cette année encore, de ne pas verser de dividendes à ses actionnaires au titre de l'exercice 2017. Comme il fallait s'y attendre, la décision n'a pas plu aux actionnaires. « Si les résultats sont aussi bons, nous voulons qu'on nous versent des dividendes », a lancé un actionnaire nigérian à l'endroit du conseil d'administration du groupe.

Cette « difficulté » de verser des dividendes est expliquée par le président du conseil d'administration, Emmanuel Ikazoboh, par plusieurs raisons. D'abord, dit-il, la directive de la Banque du Ghana d'augmenter les exigences minimales de capital de 120 millions de dollars de cedi ghanéen à 400 millions, a obligé la filiale du groupe, dans ce pays, à réduire considérablement son paiement de dividendes pour permettre l'augmentation de la réserve de capital à financer à partir de ses réserves.

Alors qu'Ecobank Ghana distribue régulièrement les dividendes les plus importants. Aussi, Ecobank Côte d'Ivoire a augmenté son capital pour son premier appel public à l'épargne, ce qui a entraîné une baisse de la part d'Eti dans cette filiale de 94 % à 75 %, impactant négativement le montant des dividendes à court terme. Selon M. Ikazoboh, « la croissance des bénéfices dans l'ensemble, a été atténuée par des provisions plus élevées et un ralentissement de l'activité économique en Afrique subsaharienne.