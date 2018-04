Cote d'Ivoire: Concert - Youssou N'Dour porte en décibels le panafricanisme

Si durant la première demi-heure le public est resté bien confortablement assis dans les fauteuils, se contentant de tapoter mollement l'accoudoir pour marquer le rythme aux sons des percussions, Youssou N'Dour a ensuite fait lever toute l'assemblée pour danser et « faire tourner le ventilateur ».

Le Palais des congrès du Sofitel Ivoire a abrité le concert de la star sénégalaise consacrant la nouvelle identité visuelle d'une holding marocaine présente dans 10 pays du continent. L'une des plus belles voix d'Afrique, doublée d'un artiste qui a su briser les barrières culturelles et économiques du show business international, Youssou N'Dour, a offert un récital, le mardi 24 avril 2018, au Palais des congrès du Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire.

De par sa qualité susmentionnée donc, il était l'invité idéal de la Banque centrale populaire (Bcp), premier groupe bancaire marocain qui annonçait le déploiement de son identité visuelle au sein de sa holding africaine Atlantic Business International - Abi (réseau Banque Atlantique et Atlantique Assurances) qui regroupe 16 filiales réparties dans 9 pays de la sous-région.

Le cheval, lié depuis toujours à l'image de la Bcp en tant que patrimoine immatériel, devient ainsi l'emblème unique pour la maison-mère et ses différentes filiales en Afrique subsaharienne. Le tout sous le regard approbateur des dirigeants du groupe, des autorités diplomatiques et ministérielles ivoiriennes (Ndlr 5 ministres) et africaines d'une dizaine de pays.

Pour en revenir au spectacle en lui-même, il a tenu toutes ses promesses, Youssou N'Dour étant, plus que jamais, au sommet de son art. Celui qui a totalement réinventé la musique africaine grâce notamment aux rythmes entraînants du Mbalax, style musical sénégalais basé sur les percussions, a ébloui les quelque 1600 convives de par son art. Des titres actuels de l'album « Africa Rekk » (2017) aux titres quadragénaires qui lui ont permis de faire le tour du monde avec Bruce Springsteen et Sting, et de soutenir le leader iconique Sud-africain Nelson Mandela dans sa campagne présidentielle en 1994, ont été repris en chœur.

Porté par les applaudissements du public, dès l'entame du spectacle, Youssou N'Dour a surgi des coulisses suivi de son orchestre. Top-départ pour un concert alternant entre pop sénégalaise, ballades romantiques mais également des tons très empruntés au registre jamaïquain.

Si durant la première demi-heure le public est resté bien confortablement assis dans les fauteuils, se contentant de tapoter mollement l'accoudoir pour marquer le rythme aux sons des percussions, Youssou N'Dour a ensuite fait lever toute l'assemblée pour danser et « faire tourner le ventilateur ».

Accompagné par près de 12 musiciens (guitaristes, batteurs, saxophoniste, chœurs... ), l'orchestre était également servi par un back-line et des effets spéciaux ainsi que des jeux de lumière portant la griffe de Master Clays, jeune structure ivoirienne spécialisée dans l'activation de spectacles.

La représentation terminée, le public est sorti de la salle encore sous le charme du groove africain et avec une folle envie de danser et chanter jusqu'au bout de la nuit.