Angola: Utilisation de moustiquaires parmi les méthodes préventives de lutte contre le paludisme

Luanda — L'utilisation des moustiquaires imprégnées, la destruction des bassins des eaux stagnantes, la responsabilité individuelle dans les campagnes d'assainissement et le ramassage d'0ordures sont quelques-unes des méthodes préventives de lutte contre le paludisme dans la société, a affirmé mercredi, à Luanda , le médecin de clinique interne de l'l'hôpital de Prenda, Mme Mônica de Almeida.

La responsable parlait à l'Angop dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre le paludisme, qui se célèbre ce mercredi 25 avril.

Selon la spécialiste, cette lutte implique également la fumigation des zones d'agglomération de population plus importante et des vecteurs de moustiques, ainsi que des conférences et des rencontres pour la transmission des voies de lutte contre la maladie

Mônica Almeida estime qu'il devrait y avoir une plus grande responsabilisation des entreprises qui font la collecte de déchets solides, parce qu'une bonne partie de la population est en contact avec elle, notamment les commerçantes ambulantes qui vendent parfois à côté des ordures.

"Nous devons repenser toutes les stratégies que nous avons mises en œuvre, afin d'obtenir des résultats positifs, car la combinaison des efforts contribue à l'éradication du vecteur à court ou moyen terme", a-t-elle souligné.

Selon le médecin, au cours de ses consultations quotidiennes, environ 10 à 15 personnes reçoivent un diagnostic de paludisme, une situation qui inquiète les autorités sanitaires.

Pour la responsable, il est regrettable que les gens continuent à perdre la vie même en sachant les moyens de prévenir cette maladie.

"Si nous savons comment prévenir le paludisme, parce que nous connaissons les voies par lesquelles le vecteur passe, de son incubation à l'endroit où il nuit aux gens, alors nous pouvons facilement combattre ce mal", a-t-elle ajouté.

Il a dit que ce n'est pas une tâche exclusive du Ministère de la Santé et demande par conséquent à chaque citoyen, indépendamment de son statut social, de sa préférence politique ou religieuse, d'être impliqué dans l'éradication du vecteur de la maladie.

L'éphéméride a pour but de rappeler l'existence du paludisme et d'encourager les efforts mondiaux pour lutter contre la maladie, et cette année est célébrée sous le thème « Investir dans l'avenir, vaincre le paludisme », et vise à rappeler l'existence de la maladie et encourager l'effort global de réduire des cas.

Selon l'OMS, le moment choisi est une bonne occasion pour les pays touchés d'échanger leurs expériences et de se soutenir les uns les autres, et d'alerter la communauté mondiale, y compris les dirigeants politiques dans les pays endémiques, pour maintenir leur engagement à fournir un accès universel aux interventions contre le paludisme.