Angola: Les députés constatent le fonctionnement des institutions publiques

Saurimo — Les députés du cercle provincial du groupe parlementaire de l'UNITA ont entamé mercredi une série de visites aux institutions des secteurs de l'éducation, de la santé, de l'énergie, de l'eau et de la justice à Lunda Sul pour en savoir plus sur les difficultés et le degré de fonctionnement.

Parlant à la presse, Virgilio Samussongo, coordonnateur de cette activité de trois jours, qui couvrira les municipalités de Cacolo, Dala et Muconda, a dit que la visite visait à auditionner les principaux problèmes des employés, et à évaluer le niveau de qualité des services offerts aux citoyens.

Il a indiqué que les deux députés et quelques membres du secrétariat provincial de l'UNITA à Lunda Sul visiteront, dans la municipalité de Saurimo, les directions de l'éducation, de la santé, de l'énergie et de l'eau, ainsi que les écoles 4 de Abril, 1 de Junho, l'hôpital général, le centre pédiatrique de Txizainga et le centre de traitement et distribution de l'eau.

Toujours dans la ville de Saurimo, il est encore prévu des visites aux ravins des quartiers Txizainga et Nhama dans le but d'apprendre de l'état d'avancement des mêmes et d'identifier les familles qui vivent dans les voisinages, ainsi que les directions d'identification et de l'état civil.

Le déplacement dans la municipalité de Cacolo, à 145 kilomètres au nord-est de la ville de Saurimo, est prévu pour jeudi, tandis que pour Muconda et Dala, les visites aux institutions publiques auront lieu vendredi et samedi, respectivement.

Il a déclaré qu'après les visites, les députés feront une déclaration publique sur les difficultés rencontrées et les solutions à leur résolution.

Aux élections générales de 2017, l'UNITA avait élu deux députés dans le cercle provincial de Lunda Sul.