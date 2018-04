Angola: Appel à la contribution de la population aux débats sur les élections municipales

Sept cent cinquante et une personnes sont mortes du paludisme dans la province de Huambo entre janvier et mars de cette… Plus »

Le recensement général de la population et habitat de 2014 indique en outre que 72% des ménages vivent dans le ménage conventionnel, 46% ont accès à la source d'eau appropriée, 23% ont un accès sanitaire adéquat et 53% utilisent des latrines.

Dans l'entre-temps, les forces politiques, principalement le MPLA, l'UNITA et le Parti du renouveau social (PRS) sont toujours engagés dans la formation de leurs cadres sur la mobilisation des militants et des citoyens, en général pour une participation active aux élections locales.

Le gouvernement, a-t-il dit, reste déterminé à améliorer les conditions de vie de la population, soulignant que les élections municipales vont éveiller et encourager les citoyens à participer, avec une plus grande responsabilité, aux tâches de développement socio-économique de leurs circonscriptions respectives.

Selon Boavida Neto, qui s'adressait mercredi à l'Angop, à Cuito, les élections locales doivent être considérées comme un débat «prudent», pour que leur mise en œuvre profite à la population, et non aux retards, en particulier dans le développement des municipalités du pays.

