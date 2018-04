Togo: Grippe aviaire - Résurgence du virus H5N1 au pays

Des cas de la maladie ont été signalés le 23 avril, dans certaines localités du pays, selon les ministères de l'Agriculture et de la Santé.

Des médias togolais ont annoncé que des signes annonciateurs de la présence de la grippe aviaire dans une localité du Togo se sont révélés. Le virus a été découvert dans une ferme de la préfecture des Lacs (30km de Lomé) et quatre mille volailles ont été abattues. Un éleveur aurait perdu, le 12 avril, 3 629 animaux de façon mystérieuse. Aussitôt, les autorités en charge de l'élevage ont pris des dispositions.

« Les résultats d'analyses des échantillons prélevés sur ces volailles, faites au laboratoire central vétérinaire de Lomé, le 14 avril 2018, se sont révélés positifs au virus H5N1, confirmant ainsi la présence de la grippe aviaire », peut-on lire dans un communiqué.

Pour riposter contre l'épidémie, le gouvernement a prévu, entre autres, au plan opérationnel, l'interdiction de tous les mouvements de volailles pour une période de trente jours dans cette préfecture. Les ministres de l'Elevage et de la Protection sociale ont demandé aux Togolais de prendre les dispositions pour respecter les règles d'hygiène et d'être vigilants. Ils assurent que ces dispositions sont en train d'être prises pour lutter contre la propagation de l'épidémie.

Le Togo avait été touché, en 2008, par la grippe aviaire, occasionnant une importante baisse de la production de volaille qui est passée de quatorze millions de têtes à 8,5 millions en 2011. De nouveaux cas avaient également été signalés, en août 2016, à Adetikopé, localité située à 20 km, au nord de Lomé.

Une grippe qui touche les oiseaux

La grippe aviaire est une forme de grippe qui touche les oiseaux. Elle sévit principalement chez les oiseaux d'élevage tels que les oies, les dindes et les poulets. Elle est provoquée par des virus grippaux de type A. La plupart de ces virus ne sont pas transmis à l'homme. Toutefois, certains sous-types parviennent à passer de l'animal à l'homme. On dit alors qu'ils franchissent la barrière des espèces. C'est notamment le cas du virus H5N1, détecté à Hong Kong en 1997 et responsable d'une pandémie ayant entraîné la mort de millions d'oiseaux et de plusieurs personnes à travers le monde. Le virus se transmet de l'oiseau à l'homme par contact direct ou indirect : eau ou nourriture infectée, déjections, inhalation de particules contaminées...

La période d'incubation de la grippe aviaire varie généralement entre un et dix jours en fonction du sous-type. Passé ce délai, divers symptômes sont observés : toux ; fièvre ; fatigue ; maux de gorge ; maux de tête ; difficultés à respirer ; troubles digestifs (nausées, vomissements, douleurs abdominales) ; saignements de nez (épistaxis) ; douleurs thoraciques; douleurs musculaires ; inflammations oculaires (conjonctivites) et infections à répétition.

La population à risque est constituée des personnes qui sont régulièrement en contact avec les oiseaux, en particulier les éleveurs et celles qui travaillent dans les abattoirs. Elles sont davantage exposées au virus de la grippe aviaire. La maladie étant associée à l'hygiène, le risque est plus élevé dans les pays en voie de développement qui ne disposent pas d'un cadre légal précis en matière d'élevage et de manipulation des animaux destinés à la consommation humaine.

Une fois le diagnostic confirmé, un traitement antiviral doit être aussitôt mis en place. Il existe un vaccin qui permet de s'immuniser contre les virus grippaux humains. Les nouveaux vaccins sont en général disponibles chaque année en octobre, avant la période hivernale propice aux virus.

La prévention repose aussi sur l'adoption de mesures d'hygiène sur les lieux où peuvent se trouver des oiseaux infectés (lavage de mains, port de gants et de masques...). Lorsqu'un foyer de grippe aviaire est identifié, les animaux contaminés et ceux qui sont susceptibles de l'être sont mis en quarantaine avant d'être abattus.