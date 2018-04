Afrique: Le Sénégal avec la CAN U20 2019 en ligne de mire

interview

Le Sénégal affronte le Mali ce mercredi 25 avril à Monrovia pour sa première sortie dans le Tournoi de l'UFOA U20 2018. en préparation Successeur de Joseph Koto qui a conduit l'équipe nationale junior du Sénégal à deux finales continentales 2015 et 2017.

Pour l'entraîneur Youssouph Dabo la compétition va lui permettre de préparer dans les meilleures conditions la confrontation, mi-mai, avec l'Egypte, match comptant pour le deuxième tour éliminatoire de la CAN U20 Total. Youssouph Dabo sait qu'il n'a pas le droit à l'erreur, son prédécesseur, Joseph Koto ayant conduit en 2015 comme en 2017, les juniors sénégalais en finale de la CAN. Avant le match contre le Mali, Youssouph Dabo a répondu aux questions de cafonline.com.

Youssouph Dabo, la tâche est rude. Il n'est pas facile de succéder à un technicien qui a permis au Sénégal de jouer deux finales de CAN. L'attente est très forte.

"Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a fait du très bon travail pendant son magistère. Et ce n'est pas seulement sur le plan continental d'autant plus qu'il a réussi à faire une demi-finale de Coupe du monde en 2015 et un huitième de finale deux ans plus tard. Bravo à cet aîné qui a posé des actes forts.

N'avez pas ressenti déjà une forte pression lorsqu'il vous a été demandé d'assurer sa succession ?

" La pression n'est que positive à notre niveau. Notre ambition est de mettre sur pied un groupe compétitif. On souhaite que cela vienne tout de suite après la série de stages que nous avons effectués au centre technique Jules Bocandé. Le tournoi de l'UFOA est une belle occasion de mettre sur pied un bon groupe avant le match-couperet contre l'Egypte qui va arriver très vite ".

A quel niveau évoluent les joueurs sélectionnés ?

" Nous avons la chance d'avoir de jeunes footballeurs dans les équipes de Ligue 1 et de Ligue 2 sur le plan local. Nous sommes aussi allés piocher dans les académies mais le gros de la troupe vient des championnats d'élite. Et je peux vous assurer qu'il y a de la qualité maintenant, nous espérons que les joueurs vont vite comprendre nos méthodes de travail ".

Quelles sont vos ambitions pour ce tournoi de l'UFOA A ?

" C'est un bon tournoi pour nous parce qu'au pire des cas nous allons jouer trois matchs contre le Mali, la Gambie et la Guinée. En lieu et place des matchs amicaux de préparation, nous aurons un tournoi en bonne et due forme et c'est le meilleur terrain pour que nos jeunes puissent s'étalonner et s'aguerrir. Pour la plupart, c'est la première fois qu'ils vont se disputer un tournoi international et on verra comment ils vont réagir. Et c'est d'autant plus intéressant que le tournoi se déroule dans un pays de culture différente. C'est un très bon apprentissage et on verra s'ils sont aptes au très haut niveau ".

Les Juniors sénégalais ne sont-ils à Monrovia qu'avec l'Egypte en tête ?

" Nous sommes au Liberia comme les sept autres sélections avec l'ambition de réaliser la meilleure performance possible. Mais le plus important, c'est de mettre sur pied un groupe compétitif pour les échéances futures et à ce niveau, il faut saluer l'UFOA qui a placé ce tournoi à un moment important pour les joueurs. Nous n'allons pas jouer avec le frein à main mais c'est vrai que les jeunes Pharaons sont dans toutes les têtes".