Sénégal: Chambre criminelle de Diourbel - Les 4 braqueurs écopent de la perpétuité et des travaux forcés

La chambre criminelle du tribunal de grande instance de Diourbel a eu la main lourde avant-hier en condamnant à perpétuité et aux travaux forcés les accusés Bassirou Bâ dit « Akhma », Ousmane Bâ dit « Mbaye Bâ », Abdou Sow dit « Boydo » et Mor Thioub dit « Mor Noop ». Ils devront aussi s'acquitter d'une amende de 100 millions de FCfa.

Ils étaient poursuivis pour association de malfaiteurs de vol en réunion, avec violence, commis la nuit avec usage d'armes et de moyens de transport. En effet c'est dans la nuit du 18 au 19 janvier 2015, aux environs de 4 heures, que les malfrats ont pris pour cibles deux magasins du centre ville de Mbacké, l'un appartenant au nommé Khadim Sek et un autre aux frères Samy et Naby Daou de la communauté libano-syrienne.

Les malfaiteurs, une fois à l'intérieur du magasin de M. Seck, ont pris possession du coffre-fort qui contenait la somme de 2.150.000 FCfa et de deux titres fonciers. Pesant près d'une tonne, le coffre a été abandonné dans les carrières de Ndindy à la périphérie de Touba. Chez les frères Daou, la pêche a été fructueuse, ils ont emporté 92 millions de FCfa en billet de banque et 600.000 en petite monnaie, deux téléphones portables et un chéquier.

Samy Daou a expliqué que la nuit des faits, il a descendu les escaliers après avoir entendu des bruits suspects dans le magasin situé au bas de son immeuble, il a été assommé par un violent coup, qui lui a valu un mois de coma. Son frère gisant devant lui, Nabil Daou a dit avoir remis les clés des coffres aux malfaiteurs.

L'enquête préliminaire menée par les éléments de la brigade gendarmerie de Mbacké a révélé que Bassirou Bâ dit Ahmed, né le 1er janvier 1975 à Mbacké, a reconnu sans ambages avoir participé au cambriolage. Il a également reconnu avoir recruté le chauffeur Mor Thioub, Ousmane Bâ dit Mbaye Bâ qui était armé d'un bâton et d'une torche.

A la barre, les accusés qui soutenaient avoir fait connaissance lors de leur séjour carcéral, ont été confondus par les appels téléphoniques, qu'ils se sont passés avant, pendant et après leur forfait, mais aussi avec des déclarations décousues et contradictoires. Le ministère public représenté par Me Moussa Guèye a requis 20 ans de travaux forcés contre les six accusés. Me Abdoulaye Babou, conseil de la partie civile, a sollicité et obtenu cent millions de FCfa en guise de dommages et intérêts.

La Chambre criminelle les a reconnus coupables et a eu la main plus lourde. Elle a condamné, les quatre prévenus à la perpétuité. Mais Moussa Kâ dit « Mbodiery » et Déthié Mbaye, accusés dans cette même affaire de vol avec violence, ont été acquittés au bénéfice du doute par la chambre criminelle. Les avocats de la défense comptent interjeter appel.