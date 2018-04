Sénégal: Loi sur le parrainage - L'opposition va saisir l'Union africaine et la CEDEAO

La conférence des leaders de l'opposition regroupés autour du Front démocratique et social pour la résistance nationale (Fdsrn) internationalise son combat contre le parrainage. Il compte porter le combat à l'Union africaine et à la Cedeao.

La conférence des leaders de l'opposition regroupés autour du Front démocratique et social pour la résistance nationale (Fdsrn) a fait face à la presse, hier, au siège de Bokk Gis Gis. La structure veut internationaliser le combat contre la loi sur le parrainage. Selon le porte-parole du jour, Mamadou Lamine Dianté, le front va porter le combat devant la Cedeao et l'Union africaine.

Pour l'opposition, la lutte ne fait que commencer. Celle-ci prendra plusieurs formes allant du recours devant le Conseil constitutionnel et à la Cour suprême. L'opposition compte aussi organiser des journées hebdomadaires de résistance nationale, des actions d'information et de sensibilisation de masse, des marches, des tournées, des meetings et grands rassemblements citoyens sur le terrain dans toutes les localités et à travers la diaspora.

Aux membres du Conseil constitutionnel, le Front dit qu'il n'est plus question que d'un côté, ils acceptent de se substituer au législateur, « comme lors des législatives de 2017 » et que d'un autre, ils se déclarent systématiquement incompétents devant les saisines de l'opposition. Mamadou Lamine Dianté et ses camarades pensent que la présidentielle de 2019 représente un énorme enjeu pour le Président Macky Sall et son camp. Ils font référence « au pétrole, au gaz, au zircon et au foncier ».

D'après eux, cet intérêt est un obstacle « à la promotion de la démocratie, au développement solidaire, à la cohésion sociale et à la paix civile dans notre pays ». Le Front a peint un tableau sobre de la situation actuelle, marquée, entre autres, par la grève en milieu scolaire, les rapts d'enfants et le vote sans débat de la loi sur le parrainage.

Il estime que la première journée dénommée « journée de résistance nationale » du 19 avril 2018 a enregistré un franc succès en dépit des mesures prises par le pouvoir. Monsieur Dianté qui était entouré des principaux responsables des partis d'opposition pense qu'au Sénégal, comme dans la diaspora et dans l'hémicycle, l'opposition a relevé le défi.