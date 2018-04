Cote d'Ivoire: Inquiétudes sur l'avenir d'une école de Marcory, à Abidjan

L'Association professionnelle des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire (Apbef-Ci) a fait… Plus »

Attendant une décision de justice, les parents d'élèves eux ne savent plus à quelle école vouer leurs enfants. « On aurait préféré que le ministère de l'Education s'imprègne un peu plus dans cette affaire, sinon on va se retrouver avec 450 enfants dehors. Il n'y a pas d'autre école, il n'y a pas d'autre place, on fait quoi ? C'est ce stress qu'on vit parce qu'il y a des parents qui ne dorment pas du tout », témoigne Fouad Darwiche est le père d'une élevé de CM1.

Un temps pressenti pour être revendu à un promoteur immobilier, le propriétaire du site, Koudou Dago, affirme vouloir y maintenir une école. Et pour son avocat maître Arouna Ouattara, les contestations sur la validité du titre de propriété sont farfelues. « Il a même proposé pour le cas où les époux Dalquier étaient expulsés de maintenir les enfants, le personnel et les enseignants. Bien entendu, le projet de monsieur Koudou, il demeure aujourd'hui l'exploitation d'une école sur sa parcelle », explique-t-il..

