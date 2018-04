Sénégal: Une rencontre internationale à Dakar sur "l'esprit mai 68"

D'après Abdoulaye Makhtar Diop, les ouvrages des professeurs Bathily et Guèye reviennent sur "un grand pan de l'histoire qui a marqué le Sénégal et l'université de Dakar", à travers les évènements de mai 1968.

Des panels, expositions, des prestations d'artistes vont marquer cette commémoration prévue pour deux jours, avec la participation de plusieurs invités africains et européens, acteurs de l'époque et chercheurs.

Selon Abdoulaye Elimane Kane, l'un des pionniers de l'Union démocratique des étudiants du Sénégal (UDES) de l'époque, cette initiative va également permettre de "revisiter les véritables causes et origines, parfois oubliées (de mai 68), qui ont débouché sur cette grève qui a également profité du climat social que traversait le pays".

