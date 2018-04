Burkina Faso: SEMAFO et Bissa Gold - Pour les travailleurs, ces filons ne leur profitent plus

Le Syndicat des travailleurs de la géologie, des mines et des hydrocarbures (SYNTRAGMIH) a animé, le 25 avril 2018, une conférence de presse à Ouagadougou. Les membres du Syndicat estiment qu'ils sont exploités par les mines de SEMAFO et de Bissa Gold, qui ne payeraient pas les heures supplémentaires.

Ces revendications interviennent dans un contexte marqué par la récurrence des conférences de presse à la Bourse du travail. Ladite lutte syndicale a été entamée par les travailleurs des mines de SEMAFO à Wona et de Bissa Gold à Sabcé, respectivement dans les provinces du Mouhoun et du Bam. Tout serait parti des changements de cédules de travail au sein des mines sans prise en compte des préoccupations du personnel qui se fondent sur le droit positif dans notre pays. Les différentes négociations n'ont pas abouti en dépit de leur bonne foi.

De la déclaration liminaire il ressort qu'à la SEMAFO, la direction a décidé de changer de cédules de travail en 7/7 conformément aux préoccupations des travailleurs mais sans la prise en compte des heures supplémentaires qu'implique cette approche dans le travail. Dans le cahier des revendications relatives aux temps de travail et de récupération, on peut lire : « Changement de cédule de travail en 7/7 pour tous les travailleurs de la mine à Mana ; appliquer la majoration (rémunération) pour les heures supplémentaires de nuit et les heures de nuit des jours fériés ; pour les lundis fériés qui suivent les dimanches de jours de fête, appliquer la majoration à 160%, revoir le mode de répartition des heures supplémentaires entre 115 ; 135 et 160% ».

A en croire le secrétaire général du SYNTRAGMIH, Lassané Simporé, cette réclamation est conforme à l'arrêté du 7 mars 2007 fixant les modalités d'application de la semaine de 40 h. « Le travail effectué au-delà des 40 h donne droit à des heures supplémentaires. Certaines mines comme celles d'Essakane, d'I am Gold, de Taparko (pour une partie du personnel) font des cédules de 7/7 et appliquent correctement le paiement des heures supplémentaires conformément aux textes nationaux en vigueur », a-t-il soutenu.

Extrait du mémorandum du personnel d'High River Gold/Jilbey Burkina

Les sociétés d'exploration de Nordgold existent depuis 1996 et les travaux ont permis la mise en évidence de trois unités de production (Bissa-Gougré, Bouly et SOMITA) et aussi de gisements confirmés, à savoir Yéou, Ronguen, Zinigma, Yimiougou et Noungou.

Le personnel des sociétés d'exploration a consenti beaucoup de sacrifices pour la mise en évidence de ces gisements. A titre d'illustration, les mines de Bissa-Bouly et de Taparko «génèrent quelque 40% de la production d'or du groupe Nordgold», comme le rappelait l'édition de L'Observateur Paalga du 23 au 25 février 2018. Force est de constater que, de décembre 2013 à novembre 2017, les effectifs sont passés de 153 à 5 employés (91 employés licenciés en 2013, 20 employés en 2015, 1 employé en 2016, 2 employés en janvier 2017, 4 départs à la retraite en mai 2017 et enfin 30 employés en novembre 2017), soit une réduction considérable de 97% en 4 ans. Et cela, depuis l'arrivée du directeur actuel (en 2013) qui, seul, a fait 5 licenciements. Même si des licences de permis d'exploration (au moins 4) ont été accordées en 2017 par le ministère des Mines, le directeur n'a pas hésité à convaincre le siège de la nécessité du licenciement collectif tout en faisant fi des propos du P-DG, qui, lors de sa rencontre du 6 juin 2017 avec le personnel à Taparko, avait révélé que l'équipe de l'exploration travaillerait autour des différentes unités de production.

Cette motivation du directeur est liée au fait qu'il a l'intention de créer son propre bureau d'études pour réaliser dans le futur ses travaux car il sait bien qu'il est difficile de faire l'exploration hors du périmètre de la mine, ces périmètres appartenant aux sociétés d'exploration. Il n'a pas hésité à monnayer la carrière de ses employés contre ses propres affaires.

La version de la mine SEMAFO

Tous ces changements sont dus, selon notre source, à une réorganisation du travail. Au départ, l'organisation du travail se faisait sur la base de 7/7, c'est-à-dire 7 jours de travail et 7 autres de repos : ces dispositions ont été en vigueur pendant toute la période de production de la mine. Selon l'entreprise, la production du minerai est en baisse après 10 ans d'exploitation. Cela a donc conduit la direction à réduire le temps de travail afin de préserver une cinquantaine de postes. Il a décidé :

- du passage à 5 jours de travail et 2 jours de repos, donc plus d'heures supplémentaires ;

- du maintien du salaire de base pour tous les employés ;

- de la préservation de 54 emplois dans le schéma actuel proposé par la direction.

Ces différents éléments ont conduit les délégués du personnel à se désolidariser des décisions prises par le Syndicat des mines (SYNTRAMIN) alors que l'ensemble des points ont été discutés avec eux.