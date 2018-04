Burkina Faso: Assurance maladie universelle - Le professeur Seyni consulte Dédougou

Le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, Seyni Ouédraogo, a procédé le vendredi 20 avril 2018, à la présentation de l'état d'avancement du Régime d'assurance maladie universelle (RAMU) aux populations de Dédougou.

L'Assurance maladie universelle est un mécanisme qui permet de bénéficier d'une couverture financière. Son objectif, c'est de mettre dans un panier commun des ressources financières qui seront apportées par l'Etat et aussi par tous les Burkinabè pour que lorsque « nous sommes malades, nous n'ayons pas peur d'aller dans les formations sanitaires en raison des coûts des soins parce qu'on sait que les dépenses de santé sont l'un des premiers facteurs de basculement dans l'extrême pauvreté dans notre pays », a indiqué le ministre Seyni. Le vendredi 20 avril 2018, il est venu donner cette information aux populations de la cité de Bankuy.

Il s'agit de faire savoir aux populations « que le gouvernement avance sur le dossier et nous espérons que, comme nous sommes ici avec des personnes-ressources, aux niveaux politique, administratif, associatif, coutumier, religieux, celles-ci seront des relais pour informer les populations. Nous demandons leur collaboration afin qu'elles soient toutes des relais vers les populations y compris les plus sceptiques », a-t-il ajouté. Le message le plus important que le ministre a souhaité passer, c'est que la mise en place sera progressive ; donc il faut être patient et vigilant. Il va falloir, prévient le premier responsable de la Fonction publique, que la société civile soit vigilante sur l'évolution, le rythme auquel avancera le dossier. « Ensemble dans une bonne synergie d'actions, nous espérons atteindre déjà les objectifs qui ont été fixés par le président du Faso dans le cadre du PNDES qui est de couvrir au moins 25 % de la population à l'horizon 2 020. Si nous avons toutes les synergies possibles, nous croyons que nous pouvons aller au-delà ».

Le choix de la boucle du Mouhoun n'est pas fortuit, il est justifié par l'expérience que cette région a dans la gestion des risques de maladie. Avec plus de 27 mutuelles de santé sur les 80 que compte le pays, il se trouve que la région de la boucle du Mouhoun se singularise pour le développement de cette gestion collective des risques de maladie. A partir de leur expérience, le ministère compte pouvoir élargir le mécanisme à toute la nation. Comme il y a déjà une expérience qui produit de bons résultats, il est plus que normal que la région de la boucle du Mouhoun soit parmi les régions pilotes de l'opérationnalisation de l'assurance maladie universelle. « Notre présence dans la cité de Bankuy, précise Seyni Ouédraogo, c'est pour rendre hommage à ces vaillantes populations qui ont très vite compris la nécessité de trouver un mécanisme de gestion anticipée des risques de maladie. C'est un hommage mais aussi l'occasion de leur dire que le gouvernement les invite à consolider ce qui existe, à l'approfondir à travers l'adhésion au mécanisme d'Assurance maladie universelle ».

Face à la population, il était donc question de présenter l'état d'avancement du dossier Assurance maladie universelle. A en croire Yves Kinda, secrétaire exécutif de l'Assurance maladie universelle, il s'agit de capitaliser les expériences qui ont été menées avec succès ici en termes de mutualisation des risques maladie puisque sans les mutuelles sociales, « on ne peut pas développer un mécanisme de proximité en matière de couverture sanitaire des populations ». Au niveau de la demande de soins, le ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale a pris le pari « de développer le régime d'assurance maladie en s'appuyant sur les mutuelles existantes et en développant les mutuelles dans les régions où aujourd'hui il n'en existe pas et nous allons mettre en branle ce mécanisme en partenariat avec le ministère de la Santé », a précisé Yves Kinda.