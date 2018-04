Algérie: Projet de résolution sur la Minurso - Fortes tractations à l'ONU

La tension est montée d'un cran ce mardi 25 avril à Alger entre les forces de l'ordre et des… Plus »

Le projet de résolution, présenté par les Etats-Unis, réaffirme, par ailleurs son plein soutien aux efforts de l'émissaire onusien Horst Kohler et appelle les deux partis au conflit de reprendre les "négociations directes sans préconditions et de bonne foi".

L'ONU a eu, d'ailleurs, à réaffirmer jeudi dernier que ces deux localités sahraouies ne font pas partie de la zone sous surveillance des Nations Unies, mais la France et le Maroc veulent empêcher le Front Polisario, via ce projet de résolution, de disposer de ses propres territoires.

L'autre élément qui fera l'objet de discussions, concerne les deux localités de Bir Lahlou et Tifariti que la France et le Maroc veulent intégrer à la zone tampon d'El Guergarat, malgré qu'elles soient situées dans les territoires sahraouis libérés.

Ainsi, la référence française représente un changement dans les éléments de langage du Conseil de sécurité et se trouve en contradiction avec ses différentes résolutions qui soulignent la nécessité de parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable permettant d'aboutir à l'autodétermination du peuple sahraoui, précisent des sources proches du dossier à l'APS.

Les discussions ont achoppé mardi sur une deuxième mouture du projet à laquelle les Etats-Unis ont demandé de surseoir faute de consensus. Points de discorde : El Guergarat et bien d'autres éléments contenus dans ce texte et qui sont en relation avec le processus onusien au Sahara Occidental, selon cette deuxième mouture consulté par l'APS.

