Algérie: Tamanrasset - Commission interministérielle de suivi des projets de développement

Les préoccupations des représentants de la société civile ont porté essentiellement sur les projets routiers et le développement de l'activité agricole et des jeunes entreprises dans la région.

Le ministre de l'Intérieur a réaffirmé, par la même occasion, l'importance du projet de raccordement de la ville de Tamanrasset au gaz naturel et les avantages qui en découlent à tous les niveaux, des avantages de nature à contribuer au développement local, au renforcement des opportunités d'investissement et à la consolidation de l'infrastructure socio-économique de la wilaya.

Présidant une séance de travail avec les représentants de la société civile au terme de la visite de travail qu'il a menée dans cette wilaya, M. Bedoui a indiqué qu'une "commission interministérielle sera à nouveau dépêchée dans les semaines à venir à cette wilaya pour y suivre les projets de développement et prendre en charge les préoccupations des habitants de la région, par étapes et en fonction des priorités".

