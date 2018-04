Algérie: Clôture des travaux de la conférence sur l'enseignement de l'éducation islamique dans les établissements publics

La tension est montée d'un cran ce mardi 25 avril à Alger entre les forces de l'ordre et des… Plus »

Grâce à la sagesse de sa direction judicieuse et la politique de la réconciliation nationale, l'Algérie a pu venir à bout du terrorisme et panser les blessures du peuple algérien qui a montré que l'islam est plus fort que le terrorisme", ont-ils soutenu.

La déclaration finale de cette conférence de deux jours a comporté plusieurs recommandations formulées par les participants exhortant les savants et les responsables des centres de recherche académiques à oeuvrer à la rénovation du discours religieux et sa purification des errements".

