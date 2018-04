Algérie: Chlef - Arsenaria, un site archéologique en quête de valorisation et de classement

La tension est montée d'un cran ce mardi 25 avril à Alger entre les forces de l'ordre et des… Plus »

D'où la revendication exprimée par tous les acteurs locaux des secteurs de l'histoire et du patrimoine culturel, en vue de la classification et de la sauvegarde de ce site, eu égard à la disponibilité des moyens scientifiques et académiques pour ce faire, arguent-t-ils.

Selon les mêmes références historiques, le site était une forteresse destinée à la protection des romains des attaques des tribus des montagnes voisines de la ville de "Quiza" (Mostaganem) et "Cartena" (Ténés-Chlef), avant d'être transformé en une ville, constituant un important centre maritime romain, avec un port et un centre aux environs du mausolée de Sidi Bouras.

Ce site historique d'importance, cité par l'archéologue et historien français Stéphane Gsell dans son "Atlas archéologique de l'Algérie", est aujourd'hui en quête d'une action de sauvegarde, garante de sa préservation de certaines atteintes extérieures, avant de faire l'objet d'une étude destinée à l'élaboration d'un plan pour sa valorisation et protection.

