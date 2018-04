Algérie: Les médecins résidents organisent un sit-in à Alger

La tension est montée d'un cran ce mardi 25 avril à Alger entre les forces de l'ordre et des… Plus »

A rappeler que le ministère de la Santé, de la population et de la réforme hospitalière avait reçu les représentants du CAMRA plus de 12 fois, dont la dernière rencontre tenue le 16 avril n'a pas porté ses fruits. Les médecins ont rejeté les solutions proposées par le ministère à savoir la révision de la durée du service civil selon la région et non son annulation.

Les revendications des médecins résidents portent essentiellement sur l'annulation du caractère obligatoire du service civil, la dispense du service national, l'amélioration des conditions professionnelles et pédagogiques et le droit aux oeuvres sociales.

ALGER- Des dizaines de médecins résidents, en grève depuis six mois, ont organisé mardi à la place de l"Emir Abdelkader (Alger), un sit-in pour exprimer leurs revendications et exprimer leur rejet du projet de loi sur la santé, soumis à l'Assemblée populaire nationale (APN), notamment en son volet relatif au service civil.

