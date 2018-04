Burkina Faso: Mairie de Kaya - Le chargé de communication condamné à payer 300 000 F CFA

Par la suite, certains conseillers se sont retirés du groupe plaignant. Qu'à cela ne tienne, la plainte a été instruite et jugée au Tribunal de grande instance (TGI) de Kaya, le mercredi 21 mars 2018. Lors de cette audience, le parquet avait requis une peine d'amende de 300 000 F CFA contre Koudaogo Bamogo et programmé le délibéré pour le mercredi 25 avril 2018. Au verdict, le chargé de communication a été reconnu coupable des faits de diffamation à l'encontre des conseillers municipaux. Pour ce faire, il a été condamné au paiement d'une amende de 300 000 F CFA.

