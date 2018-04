Burkina Faso: « Présimètre » - La CODEL revisite sa stratégie pour l'atteinte de ses objectifs

La Convention des organisations de la société civile pour l'observation domestique des élections (CODEL), a organisé le mercredi 25 avril 2018 à Ouagadougou, un atelier de concertation sur les activités de plaidoyer de ses structures partenaires.

A mi-parcours du mandat du chef de l'Etat burkinabè, la Convention des organisations de la société civile pour l'observation domestique des élections (CODEL) veut mieux orienter ses activités dans le cadre de son concept « présimètre ». A cet effet, elle a tenu dans la capitale burkinabè, le mercredi 25 avril 2018, un atelier avec ses partenaires. Pour le président de la CODEL, Me Halidou Ouédraogo, cette rencontre entendait permettre à la structure et à ses partenaires de s'approprier les activités de plaidoyer des partenaires pour un meilleur accompagnement dans l'atteinte des résultats escomptés. « Il s'agira d'échanger avec ces organisations membres de la CODEL sur les activités qu'elles ont réalisées dans le passé, ce qu'elles organisent présentement et celles futures. Nous allons décrire notre stratégie d'accompagnement que les populations et les autorités politiques attendent de nous.

Ce sera aussi une occasion pour dresser une feuille de route pour la mise en œuvre des différents plaidoyers», a-t-il précisé. Il a aussi rappelé que le « présimètre » est une plateforme de veille citoyenne qui suit les politiques publiques et l'engagement du Président du Faso au niveau pour l'effectivité de la reddition de comptes. M. Ouédraogo, a en outre, indiqué que cet atelier sonne comme une réponse aux décisions de leur assemblée générale qui s'est tenue sur le thème de la pérennisation de la CODEL. « Chacune des organisations membres de la CODEL mène ses activités légalement.

La CODEL de son côté également a ses activités dans le cadre du présimètre, il est donc nécessaire de fédérer ces actions afin de créer une meilleure cohésion », a-t-il soutenu. Le président de la CODEL a relevé que le « présimètre » se distingue des autres plateformes. « Ce concept existe au Sénégal (le Makymètre), au Nigéria (le Buharimètre). Notre expérience est particulière, elle a remporté le 1er prix de plateforme de veille pour le suivi des politiques publiques en Afrique à Paris et à Bruxelles. Cela veut dire que nous sommes près des citoyens et de nos autorités et nous faisons correctement notre travail », s'est-il réjoui. Cependant, il a invité les populations à s'intéresser davantage au concept en consultant régulièrement le site www.présimètre.bf.