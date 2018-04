Burkina Faso: Fenêtre des pros - Amed Touré marque et offre le titre à l'ASEC

Trop de bonnes nouvelles à mettre à l'actif des footballeurs burkinabè expatriés. Au-delà de l'efficacité retrouvée chez certains, on retiendra surtout le sacre de l'ASEC d'Abidjan grâce à une réalisation d'un Burkinabè.

Bertrand Traoré (22 ans, 27 matches, 10 buts) a été l'un des artisans de la victoire 2-5 de son équipe Lyon (3e) lors de la 34e journée de la Ligue 1 française. En déplacement à Dijon, l'international burkinabè, outre, son but (77e mn) a beaucoup pesé sur la défense adverse. Nantes (8e) et Préjuce Nakoulma (31 ans, 16 matches, 3 buts) titulaire (remplacé à la 83e mn) ont été tenus en échec 1-1 à domicile par Rennes. 3-1, est la défaite concédée par Strasbourg (16e) du capitaine Bakary Koné (29 ans, 26 matches, 1 but) à Amiens. Rien ne va toujours pas pour Lille (19e) de Hervé Kouakou Koffi (21 ans, 4 matches). A Marseille où il était en déplacement avec le portier burkinabè dans les perches, il a coulé 5-1.

En Ligue 2 (34e journée), Cyrille Bayala (21 ans, 27 matches, 3 buts) a trouvé le fond des filets (36e mn) pour le match nul 3-3 face à Le Havre (10e) de Yacouba Coulibaly (23 ans, 20 matches). Si Bayala a été remplacé en cours de jeu (76e mn), ce ne fut pas le cas de Coulibaly. Lui, a disputé tout le match. Nancy (18e) a retrouvé les ressources nécessaires pour sortir de la zone rouge. L'équipe d'Anthony Koura (24 ans, 13 matches, 1 but) entré en jeu à la 64e mn est venue à bout d'Auxerre par 2-1. Deuxième titularisation d'affilée pour Issouf Paro (23 ans, 5 matches). Mais cette fois ci, le résultat n'a pas été favorable à l'équipe du Burkinabè Niort (14e) battu 2-1 à Châteauroux. Le championnat de National, lui, a abordé sa 30e journée. Journée au cours de laquelle Entente SSG (10e) avec Louckman Ouédraogo (25 ans, 22 matches, 8 buts) titulaire et Moustapha Kaboré (22 ans, 19 matches, 2 buts) sur le banc a dominé Consolat Marseille 1-0. Déplacement fructueux de Cholet (7e) à Rodez.

L'équipe de Alassane Sango (25 ans, 15 matches) qui a disputé toute la rencontre s'est en effet imposée 0-1. Fin de série pour la Fiorentina (9e) de Bryan Dabo (26 ans, 8 matches) face à Sassuolo. Au programme de cette 34e journée de Série A, l'équipe du polyvalent footballeur burkinabè se déplaçait sur le terrain de Sassuolo. Le club florentin a vu sa très belle série (10 matchs sans défaite) prendre fin. Il s'est incliné sur la plus courte des marges (0-1).

Rapidement réduit à dix à la suite de l'exclusion de Bryan Dabo (30e), la Viola n'a pas réussi à revenir dans le match malgré une forte domination. Au Portugal, le championnat d'élite est à sa 31e journée. Le moins que l'on puisse dire est que l'équipe de Bakary Saré (28 ans, 11 matches, 1 but) Belenenses (12e) a ramené le point du match nul (1-1) de son déplacement sur l'aire de jeu de Paços de Ferreira. Le médian burkinabè a foulé la pelouse à la 85e mn. Victoire importante 2-1 de Wolfsberger AC (9e) de Issiaka Ouédraogo (29 ans, 26 matches, 2 buts) sur Sturm Graz.

L'attaquant burkinabè qui est resté sur le terrain tout le temps qu'a duré le match a ouvert le score à la 45e mn. Amed Touré (30 ans) permet à l'ASEC d'être sacrée championne de la Côte d'Ivoire à 6 journées de la fin du marathon. Opposée à l'ASI d'Abengourou dimanche dernier, c'est le Burkinabè qui a inscrit (16e) le seul but du match, ce sera le du but de la victoire et du titre pour les « mimos ». Avec cette réalisation, Amed est à 15 buts en 12 matches. Il est à 3 longueurs du meilleur buteur actuel qui totalise 18. Son compatriote et coéquipier Souleymane Kouanda a aussi pris part à la rencontre. Aristide Bancé (33 ans, 7 buts) a permis aux siens d'Al Masry (4e) de regagner le bercail avec la victoire consécutif à son but de la 88e mn face à Tanta.