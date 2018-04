RN a comparu, le vendredi 20 avril 2018 au Tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso. Elle est prévenue de vol et d'abus de confiance contre AD.

Toutes deux sont commerçantes et domiciliées à Bobo-Dioulasso. Il est reproché à la prévenue, d'avoir détourné 70 sacs de boules de savon, et soustrait illicitement 19 fûts d'huile, le tout étant la propriété de AD, pour un préjudice total de 6,5 millions de FCFA. Selon la relation des faits tels que décrits pendant l'instruction, il était convenu que RN convoie le savon d'une valeur de 4 millions chez AD. Et c'est là, qu'à l'insu de AD, la prévenue aurait choisi délibérément de revendre la marchandise, sans lui reverser le moindre copeck. Concernant l'huile, c'est lors d'un voyage effectué par ces deux «anciennes collaboratrices» en Côte d'Ivoire, que AD aurait par l'intermédiaire de RN, acheté les 19 fûts. Puis, elle les a fait convoyer par le train au Burkina Faso.

Là aussi, RN aurait devancé AD au pays, pour récupérer à la gare Sitarail la marchandise qui, selon la victime, n'était pourtant pas venue en son nom. Interrogée, la prévenue a nié en bloc, les faits qui lui sont reprochés. Elle a certes reconnu avoir assisté à l'achat des différentes marchandises, mais a réfuté le vol et l'abus de confiance. Selon RN, une partie du savon, soit 20 sacs, est allée chez AD, et 40 sacs ont été écoulés par elle-même, et l'argent lui a été progressivement reversé. Quant à l'huile, RN a affirmé devant les juges qu'il y a eu une entente entre elles. «Je lui ai emprunté l'argent pour acquérir l'huile, car elle ne fait pas le commerce d'huile», a fait savoir la prévenue.

L'avocat de la partie civile a demandé, au-delà de reconnaitre RN coupable, 7,2 millions de FCFA de dédommagement, soit 6,5 millions FCFA pour les marchandises « détournées », et 700.000 FCFA pour des frais n'ayant pas été reversés dans le dossier. Le procureur a trouvé que les faits reprochés à la prévenue sont caractérisés.

Et c'est ainsi qu'il a proposé de reconnaitre RN coupable des faits qui lui sont reprochés, et de la condamner à 12 mois de prison ferme et à une amende 300 000 F CFA, en plus du dédommagement de la partie civile. Le Tribunal a jugé nécessaire de mettre en délibéré le dossier pour le vendredi 27 avril 2018.

MK et SK se sont présentés le mardi 24 avril 2018, devant les juges du Tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso. Ils sont prévenus de cession illicite de stupéfiants, pour avoir été interpellés dans le mois de mars 2018, en possession de 3 kg de cannabis. MK, qui est en quelque sorte le frère aîné de SK, a reconnu sans ambages, les faits. Il serait, à ses dires, dans cette activité depuis 2013 et vend en détail pour les consommations individuelles. Il a dit être conscient que son activité est interdite par la loi, mais l'exerçait parce que «ça se vendait bien». SK, quant à lui, était chargé de faire les petites livraisons, moyennant, de temps en temps des commissions. A l'entendre, il ne savait pas que cette activité était prohibée, même s'il a avoué la faire dans la clandestinité. A écouter la défense des deux prévenus, ses clients ont été dans un premier temps interpellés par la police en janvier, puis relâchés.

Mais ce qui est intriguant pour lui, c'est qu'ils ont été «autorisés» par la police à poursuivre leur activité, quitte à servir d'indicateurs, pour permettre de débusquer de «gros bonnets» du trafic. Cette «collaboration», comme l'a souhaitée la défense, devrait servir de circonstance atténuante pour ses clients, même si l'infraction est peut-être consommée. Pour le procureur, les faits sont caractérisés, du moment où les prévenus ont reconnu le caractère illicite de leur activité. Il a, par conséquent, demandé de les maintenir dans les liens de l'accusation, de les déclarer coupables, et de les condamner à 24 mois de prison ferme. La défense a demandé, à défaut d'une relaxe, une peine assortie de sursis. Mais à la délibération, le jury les a reconnus coupables et les a condamnés tous deux, à 24 mois de prison ferme. Il a, en outre, ordonné la confiscation des 3 kg de cannabis.