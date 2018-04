Burkina Faso: Collecte de fonds pour la renovation de la cathédrale de Bobo - L'appel du pied de Mgr Paul Ouédraogo

De nombreuses chorales du Burkina et d'autres pays tels que le Niger se préparent activement à prester à la maison de la culture, les jours à venir, dans l'objectif de recueillir des fonds pour la rénovation de la cathédrale de Bobo-Dioulasso. A cette occasion, l'archevêque métropolitain, Paul Ouédraogo, a livré un message dont voici la teneur.

Chers auditeurs bonsoir à vous tous et à vous toutes.

Chers fils et filles de l'Eglise-Famille de Dieu à Bobo-Dioulasso,

Il y a une initiative de l'Association des chorales catholiques de Bobo-Dioulasso, qui va nous mobiliser en cette fin de semaine. Cette initiative qu'elle-même a baptisée du nom de « 24 heures pour ma cathédrale », voudrait organiser une série de manifestations permettant aux fidèles et à tous leurs amis de se remémorer ce projet qui nous tient à cœur depuis quelques années et qui est relatif à la restauration de la cathédrale de Bobo-Dioulasso.

Vous le savez déjà, beaucoup d'initiatives ont été prises : des spectacles, des dîners débats et des souscriptions ont eu lieu, des collectes de fonds ont eu lieu également dans nos différentes paroisses, ce qui nous permet d'atteindre approximativement les 100 000 000 de F CFA.

L'initiative « 24 heures pour ma cathédrale » voudrait se cristalliser autour de quelques moments importants :

- Le vendredi soir, une veillée de prière autour du renouveau charismatique à la cathédrale, de 20h à 23h. Il s'agira de louanges de prières et d'intercession pour les malades ;

- Le samedi matin à 9h, il est prévu une messe à la fois une messe d'action de grâce et de supplication, puisque le projet de restauration de la cathédrale, depuis le début, nous le confions à la bénédiction de notre Dieu. C'est à lui que nous demandons de féconder les efforts de tous ses enfants, pour la réussite de cette œuvre. Comme nous le disons, dans la prière que nous avons composée spécialement pour la restauration de cette cathédrale. Nous disons ainsi : « nous voulons aujourd'hui la restaurer et lui redonner sa beauté première. Nous voulons une maison digne de toi et qui exprime aussi notre amour pour toi. Féconde toi-même les efforts de tous tes enfants, pour la réussite de cette œuvre. Que Maman Marie, Notre-Dame de Lourdes, nous accompagne et réveille notre générosité et notre solidarité ».

Après la messe, différentes chorales et chorales amies venant du Niger et particulièrement de Niamey, Ouagadougou, seront là pour nous tenir en haleine toute la journée, avec un mini-marché dans la cour du Palais de la culture. Et pour clôturer ces 24 heures, nous aurons un concert spécial avec une dizaine de chorales sélectionnées, à partir de 20h.

Dans l'après-midi, avant le concert, à partir de 15h, nous aurons droit à un panel avec quelques intervenants comme l'abbé Guy Sanon, l'abbé Prosper Sanon, l'abbé Arsène Palm qui vont nous parler de l'historique du projet de restauration de la cathédrale, qui vont nous montrer des images de ce dont nous rêvons pour cette cathédrale. Ils parleront des besoins financiers qui se chiffrent autour de 700 000 000 de F CFA. Il reste que des initiatives sont en cours pour bénéficier du soutien des uns et des autres, notamment quelques ministères qui sont prêts à nous accompagner tel que le ministère de l'Economie et des finances et celui de la Culture, des arts et du tourisme.

Les « 24 heures pour ma cathédrale » seront placées sous le parrainage de Damo Justin Barro, ancien ministre de l'Economie et des finances du Burkina et ancien vice-gouverneur de la BCEAO et le co-parrainage de madame Sika Kaboré, épouse du président du Faso, qui nous honorent de leur présence.

Que ce soit à la veillée de prière, à la messe ou lors du concert, l'occasion sera donnée à ceux qui veulent participer à cette œuvre de souscrire, de signer des chèques, de donner en espèces.

J'invite vraiment tous les fils et filles de l'Eglise-famille du Burkina, particulièrement du Diocèse de Bobo-Dioulasso et leurs amis, à nous accompagner pendant ces « 24 heures pour ma cathédrale ».

A l'issue de ces 24 heures, nous auront l'occasion de vous faire le point.

D'ores et déjà, je demande à Dieu de bénir les initiateurs des « 24 heures pour ma cathédrale », et les invite à toutes ces manifestations.

Qu'elles se passent dans la paix, la joie et la sérénité ! Merci, merci et merci.