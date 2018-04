Algérie: Yennayer - Les constantes de l'identité et de la culture au coeur des priorités de l'Etat

Le ministre du Travail, de l'emploi et de la sécurité sociale, Mourad Zemali, a affirmé mardi à Alger que les constantes de l'identité et de la culture nationales avaient toujours été au coeur des priorités de l'Etat.

Répondant aux questions des députés de l'Assemblée populaire nationale (APN) à l'issue de sa présentation du texte de projet de loi, modifiant et complétant la loi n 63-278 fixant la liste des fêtes légales, le ministre a précisé que "cette consécration prouve que l'histoire appartient à tous les Algériens" et que "les éléments de notre identité et de notre culture ont toujours été au coeur des priorités de l'Etat à tous les nivaux pour que le peuple algérien soit fier de son histoire riche de par son amazighité, son arabité et sa religion musulmane".

"Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a su donner aux constantes nationales la portée et la place qui leur conviennent", à travers "le renforcement, par la Constitution, des constantes de notre identité nationale", a soutenu M. Zemali.

Il a ajouté que "depuis son accession au pouvoir, le Président Bouteflika a placé notre patrimoine amazigh séculaire à un niveau élevé, et Tamazight est devenue langue nationale et officielle" avant la consécration de "Yennayer" (nouvel an berbère) comme fête nationale et journée chômée et payé par la loi.

A ce propos, le premier responsable du secteur a fait savoir qu'"aucune opposition ou rejet n'a été signalé par les députés durant la séance, bien au contraire, toutes leurs interventions ont salué cette loi positive".

La Commission de la santé, des affaires sociales, du travail et de la formation professionnelle de l'APN a estimé dans son rapport préliminaire que l'amendement de cette loi s'inscrivait "en droite ligne du renforcement de l'unité et de la stabilité nationales, au moment où plusieurs défis nous interpellent au double plan interne et régional, en continuité des réformes initiées par le chef de l'Etat et concrétisées par la marche du peuple et l'unité de ses rangs".

La commission a indiqué que le projet de loi "permettra incontestablement d'aller de l'avant sur la vois du développement du pays, sur les mêmes bases historiques et nationales qui avaient uni le peuple par le passé".

Le texte de loi sera soumis au vote lundi lors d'une séance plénière.