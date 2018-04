Algérie: Hattab - Nécessité de rationaliser l'utilisation des TIC par les jeunes

La tension est montée d'un cran ce mardi 25 avril à Alger entre les forces de l'ordre et des… Plus »

Il a également appelé à la mise en place de plans, d'outils et de moyens nécessaires en vue d'arriver à une société d'informations en adéquation avec les cultures et les spécificités des sociétés arabes dans le cadre du processus de développement durable des pays.

Hattab a indiqué, en outre, que l'étude menée en 2017 par l'Organisation des Nations unies pour l'enfance (Unicef) sur la relation entre les enfants et jeunes avec le monde numérique, sur un échantillon de 24 pays y compris l'Algérie, a dévoilé que les jeunes âgés de 15 à 24 ans, sont ceux qui utilisent le plus Internet, dont le taux a atteint 70%, soit 48% du total de la population.

Dans un contexte pareil, le ministre de la Jeunesse et des Sports à une meilleure adaptation à cette évolution technologique énorme et à préserver l'immunité de notre société en contrôlant ces technologies.

"La révolution des TIC et le numérique est à l'origine des changements profondes opérés dans les sociétés rabes", a affirmé le ministre lors d'une rencontre arabe sur "l'utilisation des contenus numériques et la prévention contre des attitudes véhiculant la violence en milieu de jeunes", appelant à la nécessité de "rationaliser l'utilisation des TIC".

- Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab a souligné mardi à Alger la nécessité d'accompagner les jeunes et de rationaliser leur utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication (TIC), en les incitant à s'éloigner des sites qui véhiculent des messages violents.

Copyright © 2018 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.